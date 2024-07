Tenente-coronel Barcellos é o novo comandante do CRPO Litoral

OSÓRIO – A Câmara de Vereadores recebeu na tarde de quarta (3), a cerimônia de passagem do comando do CRPO Litoral. O ato contou com a presença de diversas autoridades militares e civis, incluindo o secretário estadual de Segurança Pública, Sandro Caron; comandante-geral da BM, o coronel Cláudio Feoli; e o chefe do Estado-Maior da Corporação, o coronel Luigi Soares Pereira, além da Banda da Brigada.

No comando da Corporação deste junho, o tenente-coronel Artur Marques de Barcellos assumiu o cargo de maneira oficial. Ele sucede o coronel Ney Humberto Fagundes, que acabou indo para Reserva da BM, após 33 anos de serviços prestados a Brigada Militar. Durante a cerimônia foi descerrada a foto do coronel Humberto, que passa a integrar a Galeria dos Antigos Comandantes do CRPO Litoral. Além disso, também houve entrega da Comenda do CRPO Litoral para oficiais da BM e da PM-SC.

NOVO COMANDANTE

Egresso na Brigada desde 1997, Artur Marques de Barcellos acumula passagens pelo 1º Regimento de Polícia Montada (RPMon), 2º Batalhão de Choque 2º (BPChq) e pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (EsFAS). No comando do 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), em Bento Gonçalves (na Serra gaúcha), desde 2022, o tenente-coronel atuará pela primeira vez no Litoral Norte gaúcho.

O novo comandante do CRPO Litoral acumula diversas condecorações, incluindo: Medalha de tempo de Serviço 10 e 20 anos; Medalha Estrela de Reconhecimento (Grau Bronze); Medalha de Serviços Relevantes a Ordem Pública; Medalha Mérito de Operações Policiais Especiais; Medalha 180 anos da Brigada Militar; Medalha do Mérito de Ensino (Especial Mérito); e a Medalha do Mérito de Ensino (Grande Mérito).