UNIDADE DO SESC

A aprovação pelos vereadores de Osório do projeto de doação da área do antigo ginásio da AABB finalmente deixará de ser ociosa e garantirá uma estrutura voltada para a Educação, Cultura e aperfeiçoamento de mão-de-obra.

O projeto apresentado pelo SESC é arrojado e perfeitamente se coaduna com o paisagismo da área central da cidade. Do velho pavilhão em ruínas da antiga AABB, que serviu por um período como estacionamento principalmente para funcionários da prefeitura irá nos próximos dois surgir o prédio que terá investimento superior a R$ 20 milhões por parte da Fecomércio. As dificuldades da aprovação do projeto estiveram nas contrapartidas para a cessão de direitos, via comodato a entidade empresarial. Os empecilhos foram vários, principalmente em esclarecer aos vereadores da importância de tal empreendimento nesta área nobre da cidade. Uma oportunidade de trazer ao centro da cidade os menos favorecidos para que estes passem a se integrar na comunidade elevados em sua autoestima. Levar tal projeto a bairros levariam a outras implicações como a segurança do local e dos que frequentassem o ambiente.

Nos bairros é importante que as escolas sejam o elo da integração entre a comunidade carente e os serviços à disposição do cidadão, pois desta forma prefeitura, Câmara, Foro, Promotoria não teriam por que estarem em áreas centralizadas. A conscientização dos vereadores foi importante para que nãos seja nivelado por baixo sendo serviços de assistencialismo na porta de casa, mas sim retirando os cidadãos do meio em que estão inseridos para vivenciarem a realidade e o mundo de oportunidades que podem ser conquistados. Se assim não fosse o projeto de nucleação das escolas permitiu que alunos de pequenas escolas no interior viessem a interagir em escolas com mais recursos e com maior diversidade aumentado o crescimento integral do aluno. Os bairros tem de ter boa infraestrutura básica, pavimentação de ruas, boas praças, segurança e comércio atuante, assim como boas escolas equipadas e em constante aperfeiçoamento.

Osório na última década deixou um enorme patrimônio em terrenos para prefeituras vizinhas, sem qualquer contrapartida. Terreno estes que poderiam ter sido vendidos a preços menores aos próprios munícipes e assim possibilitando até que muitos pudessem ter sua propriedade numa das praias do nosso litoral. Algo que terminou servindo para invasão e depois para doação ao município vizinho. No entanto este terreno central, que tem destinação de um grande empreendimento que estará à disposição da comunidade e com visão social como foi em certa época o programa BB Comunidade, como tem o PROERD e que vai desenvolver o Maturidade Ativa deveria ser recebido de braços abertos. Área esta que já estava sendo fatiada para doar o Ministério Público que também já tem área cedida e recursos para ampliar o prédio com um segundo e terceiro piso.

A decisão dos vereadores foi louvável por compreender a razão do projeto e de sua importância para a cidade e assim possibilitando que Osório atraia mais pessoas para cada vez mais se tornar um polo educacional, unindo a faculdades, ensino médio e ensino Federal.

A cidade teve imposto a construção de uma unidade da FASE, um presídio modulado, uma estação e tratamento de nada em meio a um campo e diante de tamanho investimento que vai alavancar o ensino e o desenvolvimento da cidade houve tantos entraves. Osório tem de evoluir, seguir como um centro regional a exemplo de outrora e ao mesmo tempo não perder suas características de uma cidade segura, pacífica, organizada e hospitaleira.

Muito tem a agradecer à Fecomércio e ao empresário Joel Dada pelo seu empenho em trazer esta oportunidade para nossos munícipes ao mesmo tempo de parabenizar os vereadores por compreenderem que a cidade que representam precisa crescer, física e intelectualmente para que as gerações futuras e aos que já estão na sua maturidade atingida possam ter uma cidade próspera e tranquila.