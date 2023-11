Residências com energia solar ultrapassam R$ 60,5 bilhões de investimentos acumulados no Brasil

Os telhados com energia solar nas residências brasileiras acabam de ultrapassar o montante de R$ 60,5 bilhões de investimentos acumulados no país, segundo mapeamento da fintech Meu Financiamento Solar, especializada em financiamento para projetos fotovoltaicos de geração própria de energia no Brasil.De acordo com o levantamento, feito com base em dados oficiais da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a potência instalada de energia solar nas casas dos brasileiros ultrapassa a marca de 12 gigawatts (GW), quase a capacidade da usina de Itaipu, a segunda maior do mundo e que possui 14 GW.

Pelo mapeamento do Meu Financiamento Solar, a tecnologia fotovoltaica está presente em mais de 1,6 milhão de residências espalhadas em cerca de 5,5 mil municípios, de todas as regiões brasileiras. Como os telhados e pequenos terrenos solares enviam créditos de energia, em várias situações, para mais de um consumidor, as 1,6 milhão de conexões chegam abastecer atualmente mais de 2 milhões de unidades consumidoras da classe residencial. O total de potência instalada de geração própria de energia solar no Brasil, incluindo residências, comércios, indústrias e propriedades rurais, chega hoje a 24 GW, cerca da metade está presente nas casas brasileiras.

Para Carolina Reis, diretora do Meu Financiamento Solar, o crescimento da energia solar nas residências fortalece a sustentabilidade, alivia o orçamento das famílias e amplia a possibilidade de os brasileiros investirem em áreas mais essenciais, como saúde, educação e alimentação, por exemplo. “O crescimento da geração própria da energia fotovoltaica nos telhados das residências movimenta de forma virtuosa a economia nacional, ampliando a atração de capital e impulsiona a geração de mais emprego e renda aos brasileiros”, acrescenta Carolina.

O Meu Financiamento Solar é a maior fintech de financiamento para energia solar do Brasil, com aprovação 100% digital, rápida e segura. Solução do Banco BV, nasceu de forma independente em 2020 com o intuito de tornar o uso de sistemas fotovoltaicos mais acessível, e em 2021 atingiu mais de 40 mil propostas pagas.