Ricardinho é convocado para disputar o Parapan-Americano

OSÓRIO – Entre os dias 17 e 26 de novembro, acontecerá na cidade de Santiago, mais uma edição dos Jogos Parapan-Americanos. Uma das principais potências do Esporte Paralímpico, o Brasil levará ao Chile sua maior delegação na história dos Jogos, com objetivo de quebrar o recorde de medalhas conquistadas na última edição em Lima, no Peru, quando conquistou 308 medalhas, sendo 124 de ouro, recorde de um país em uma única edição.

Se conseguir repetir o feito, provavelmente o Brasil terminará pela quinta vez consecutiva na liderança do quadro de medalhas, como ocorreu nas edições disputadas no Rio de Janeiro, em 2007; Guadalajara (México), em 2011; Toronto (Canadá), em 2015; e Lima (Peru), em 2019.

Entre as modalidades que são garantia de medalha, está o Futebol de Cegos. Em busca do pentacampeonato consecutivo, o Brasil convocou, no final da manhã de terça-feira (3), os 10 atletas que representarão o país na competição. Entre os nomes, destaque para o retorno do craque Ricardinho. Pelo meio das redes sociais, o jogador se pronunciou sobre mais uma convocação para defender a seleção: “Muito feliz por mais esta grande oportunidade de vestir a amarelinha, desta vez, nos Jogos Parapan-Americanos do Chile, em novembro. Após estes meses de recuperação, agradeço a Deus por ter me trazido até aqui, firme, forte e motivado para novos desafios”, escreveu Ricardinho.

Nome de Ricardinho está entre os 10 convocados para a seleção de Futebol de Cegos.

RETORNO

Devido a um problema no joelho, o osoriense desfalcou a seleção na conquista do Grand Prix IBSA, disputado na cidade de São Paulo (SP), em maio. Além disso, o atleta não pode disputar o Mundial da modalidade, disputado em Birmingham (Inglaterra), em agosto, competição que o Brasil terminou em 3º lugar ao derrotar a Colômbia na disputa do bronze. O título ficou com a Argentina, que bateu a China (algoz da seleção brasileira) na disputa de pênaltis.

PARAPAN

A disputa do Futebol de Cegos no Chile será realizada entre os dias 18 e 25 de novembro. Participarão da competição seis países: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. O sistema de disputa é de todos contra todos em turno único. Os dois melhores colocados disputarão a final. Terceiro e quarto jogarão pelo bronze. A estreia brasileira será no dia 18/11, contra os mexicanos. O vencedor do Parapan garantirá vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris, no ano que vem. Caso o campeão seja Argentina, Brasil ou Colômbia, que já se classificaram via Copa do Mundo, a vaga será herdada pelo quinto melhor colocado do Mundial que já não tenha lugar assegurado – no caso, o Japão.