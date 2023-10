Senac está com inscrições abertas para curso de Informática Fundamental

Possuir habilidades no Pacote Office é um pré-requisito básico solicitado por diversas empresas ao contratar um funcionário. É preciso saber utilizar editores de texto e de apresentações, conhecer planilhas, dominar o e-mail, além de muitas outras funções em aplicativos mobile. Diante disso, o Senac Osório está com inscrições abertas para a última turma do ano do curso de Informática Fundamental Office e Mobile. As aulas iniciaram nesta semana e acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h.

Com carga horária de 60 horas, a formação ensina o aluno a utilizar o computador com eficácia e a explorar as ferramentas de criação e formatação de textos no Word, montar planilhas eletrônicas no Excel e produzir apresentações no PowerPoint. O estudante também aprende a fazer pesquisas e a se comunicar por meio da internet e do celular.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Senac Osório (www.senacrs.com.br/unidade/9969). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (51) 3663-3023 ou pelo Whatsapp: (51) 99381-5954. A escola está localizada na Avenida Getúlio Vargas, no 1.608, Loja 1, no Parque Real.