Precisando vencer, GAO recebe Minuano pela 3ª rodada do Serramar

Após duas semanas paralisado, o Campeonato Serramar – Banrisul de Futebol retornará no domingo (8). Ao todo, serão realizadas cinco partidas pela terceira rodada da competição. Ainda sem vencer na competição, o Grêmio Atlético Osoriense (GAO) enfrenta o Serraria (Santo Antônio da Patrulha), no Estádio Wilmar Velho Pacheco. A partida terá transmissão gratuita pela Página do Facebook e no Canal do Youtube do Litoral Ativo.

Empatado com outras três equipes com um ponto, o GAO está em sétimo lugar, devido aos critérios de desempate. Porém, uma vitória, coloca o time de Osório entre os primeiros colocados da competição. Já o seu adversário, está invicto, com dois empates em duas partidas. O Serraria é o sexto colocado, com a mesma pontuação do quinto Aliança (Terra de Areia), mas perde nos critérios de desempate (veja a classificação completa no final da matéria).

OUTROS JOGOS

Além de GAO Vs Serraria, mais quatro jogos serão realizados. Em Caraá, o vice-líder Central recebe o líder (e único 100%) Xangri-lá. Em Rolante, o 3º colocado Farroupilha recebe o quarto Minuano (Capivari do Sul). Em Arroio do Sal, terá o confronto entre União da Vila e Aliança. E, para fechar, em Torres, haverá o duelo entre Mar Azul Vs Tramandaí. Lembrando que todas as partidas estão marcadas para acontecerem às 15h e 15min.

SERRAMAR – A competição neste ano conta com 10 equipes e tem formato semelhante ao do ano passado. Elas jogarão em grupo único, sendo que cada uma disputará quatro jogos na primeira fase, sendo dois em casa e dois fora. No final das quatro rodadas, as oito melhores equipes avançarão para o mata-mata, sendo o cruzamento sendo realizado na seguinte maneira: 1º Vs 8º, 2º Vs 7º, 3º Vs 6º e 4º Vs 5º.

CAMPEONATO SERRAMAR – BANRISUL DE FUTEBOL 2023