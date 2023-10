NOTÍCIAS CURTAS

PADEL – A osoriense Fernanda Vargas foi mais uma vez convocada para um período de treinamento com a Seleção Brasileira de Padel. Essa é a terceira convocação da atleta, que já havia sido chamada empara os treinamentos de abril e junho. Fernanda ocupa atualmente a oitava posição do ranking na categoria Sub-14. Ela está empatada com Maria Bartz, com 3.490 mil pontos. Na liderança está a atleta Júlia Gomes, com 9,6 mil pontos.

Ao todo, foram convocados os oito primeiros do ranking nacional nas categorias Sub-12, 14, 16 e Sub-18 nos naipes Masculino e Feminino, além dos atletas Pedro Kaminski e Lucas Sanson. Ambos atuam fora do país e, portanto, não possuem pontuação no ranking. A lista foi divulgada no início da tarde de quarta-feira (27), nas redes sociais da Confederação Brasileira de Padel (Cobrapa). Todos os convocados deverão se apresentar no dia 19 de outubro, no Centro de Educação Física e Desporto (CEFD) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), onde ocorrerá os treinamentos.

Vale ressaltar que os treinos visam a disputa do XIV Mundial de Menores, a ser disputado na cidade de Assunção, Paraguai, a partir de 13 de novembro, além da disputa do Pan-Americano de Menores do ano que vem.

BEACH TENNIS 1 – Entre os dias 22 e 24 de setembro, a cidade de Novo Hamburgo (nos Vales) recebeu o 1º BT Aloha/Refit. A competição contou com mais de 200 atletas e valeu pontos para o Circuito Refit de Beach Tennis. Na categoria Mista B, a osoriense Grazi Negruni, jogando ao lado de Chico Castilhos (Santo Antônio da Patrulha), ficou com o vice-campeonato. Jogando contra outras oito duplas, Grazi e Chico acabaram sendo derrotados na final para Rodrigo Ramos e Carolina Dellagustin pelo placar de 6 a 2.

Grazi Negruni foi vice-campeã na Mista B, jogando competição em Novo Hamburgo.

BEACH TENNIS 2 – Na manhã do último sábado (23), o Vila Esportes e Eventos recebeu mais uma competição de Bach Tennis. O evento contou com atletas a partir de 50 anos de idade. E, como é de costume, teve osoriense subindo no pódio. Carlos Santini, jogando ao lado de Fabiano Baia, ficou com o vice-campeonato. A dupla, que havia vencido o 2º Torneio 50+, disputado em maio, desta vez acabou perdendo na final para Oscar Viegas e Ricardo.

Santini ficou em 2º no Torneio 50+ disputado no Vila Esportes, em Osório.

BEACH TENNIS 3 – Entre sábado (30) e domingo (01/10), haverá o 1º Torneio Beach Tennis Gold Osório. Os jogos começarão às 9h e seguirão até a noite, nos dois dias, sendo a entrada livre e aberta a toda comunidade osoriense. A competição, que contará com mais de 100 atletas, marcará a inauguração oficial da Gold Beach Sports em Osório (antiga Pro), que fica localizada no quilômetro 85 da BR-101, no n° 3.641. Lembrando que nesta sexta (29), o local receberá uma noite Sertaneja, a partir das 20h, com apresentações de Enzo Munari, Léo Pereira e Isadora Matos.

EM TEMPO – No feriado do Dia do Gaúcho (20/09), rolou em Santo Antônio da Patrulha um Desafio de Beach Tennis entre as equipes Beach Tennis Osório e Pé Na Areia (SAP). Ao todo, 48 atletas (24 de cada equipe) participaram do evento. Seis duplas de cada equipe jogaram entre si nas categorias B e C, ambas no naipe Masculino. No final, quem somasse mais pontos seria a campeã.

Com uma ótima atuação de seus atletas, a equipe de Osório se sagrou a grande vencedora, trazendo o troféu. Destaques para Guilherme Annes/Jesler e Everton Orige/Duda Amaral, que foram os campeões das categorias B e C, respectivamente.