Município do Litoral recebe equipamentos agrícolas

A cidade de Imbé foi contemplada na manhã de segunda-feira (25), com duas escavadeiras hidráulicas e duas retroescavadeiras. Os equipamentos agrícolas tiveram o investimento de R$ 1,66 milhão e R$ 840 mil, respectivamente. A entrega, realizada no estacionamento da prefeitura, contou com a presença do deputado Estadual Luciano Silveira e do deputado Federal Alceu Moreira, ambos do MDB.

Segundo o prefeito do município, Ique Vedovato, as escavadeiras foram adquiridas por meio de emendas federais, articuladas pelos dois parlamentares e encaminhadas pelo Gabinete do deputado Alceu, com recursos da União. Fora isso, Imbé também recebeu mais R$ 500 mil para outros investimentos.

Além disso, outras três retroescavadeiras também foram entregues, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 3,7 milhões. Somados a outros três equipamentos já adquiridos pela prefeitura e uma pá carregadeira, que deverá ser entregue até o final deste ano, Imbé contará com um total de 11 máquinas agrícolas, o que, segundo Ique, será essencial para que o município deixe de alugar equipamentos, representando mais economia, podendo destinar os recursos para outras melhorias na cidade.

“Quando entregamos uma máquina, estamos entregando melhores condições para ti e a tua família, para que se desloquem com facilidade e segurança. Para que tenham e acessem os espaços de convívio público com qualidade”, ressaltou Luciano Silveira. “Quando se faz política com o coração na ponta dos dedos, os resultados aparecem. É maquinário de ponta à disposição da população. Costumo dizer: por trás dessas máquinas, e mais importante do que estas, existem pessoas que serão diretamente beneficiadas pela melhoria dos serviços públicos. Contem sempre comigo e seguimos em frente”, declarou o deputado Alceu.

Deputados Luciano e Alceu ao lado do prefeito de Imbé Ique Vedovato. – FOTO: Jackson Cíceri

OUTROS RECURSOS

Além de Imbé, outros 14 municípios do Litoral Norte, incluindo Osório, também foram contemplados com novos recursos, totalizando R$ 9,9 milhões de investimento para as cidades da região. O montante provém das emendas destinadas pelo deputado Alceu e articuladas pelo deputado Luciano em dezembro de 2022. A seguir veja quando cada município recebeu:

Osório: R$ 2,3 milhões, sendo R$ 1,2 milhão para investimentos e R$ 1,1 milhão para aquisição de maquinários.

Maquiné: R$ 1,9 milhão, sendo R$ 1,65 milhão para aquisição de duas escavadeiras hidráulicas e o restante para outros investimentos.

Arroio do Sal: R$ 818 mil, sendo 518 mil reais para aquisição de uma pá carregadeira e os outros R$ 300 mil para investimentos.

Palmares do Sul: R$ 740 mil, sendo 548 mil reais para aquisição de uma pá carregadeira e os outros R$ 192 mil para pavimentação rural da Estrada Vicinal Butiatuva, na Granja Vargas.

Dom Pedro de Alcântara: R$ 300 mil, sendo 200 mil reais para a Saúde e o restante para investimentos em outras áreas.

Mampituba: R$ 300 mil para investimentos.

Terra de Areia: R$ 300 mil para investimentos.

Capão da Canoa: R$ 280 mil para investimentos.

Tramandaí: R$ 200 mil para investimentos.

Xangri-lá: R$ 200 mil para a Saúde.

Mostardas: R$ 150 mil para investimentos.

Santo Antônio da Patrulha: R$ 120 mil para investimentos.

Caraá: R$ 100 mil para investimentos.

Três Cachoeiras: R$ 100 mil para investimentos.