Osório recebeu 6ª etapa do Circuito Corridas do Litoral Norte

A chuva que atingiu Osório no último domingo (27), não impediu que fosse realizada a sexta etapa do Circuito Corridas do Litoral Norte 2023. A prova de 21 quilômetros, realizada pela Biolchi Eventos, teve largada e chegada na Vila Olímpica. Aproximadamente 100 atletas participaram da prova. No final, foram premiados com troféus os cinco primeiros colocados nas categorias Geral e por faixa etária, nos naipes Masculino e Feminino. Além disso, também houve as provas de Trio nos naipes Feminino e Misto, assim como as provas kids, onde houve distribuição de medalhas para todos os participantes.

Na Geral Masculina, o atleta uruguaio Leonel Fernández (RE9), que já havia vencido a primeira prova em Osório, foi mais uma vez o grande vencedor, conquistando o seu sexto pódio em seis etapas (único corredor a estar em todos os pódios). A quarta vitória do uruguaio no Circuito deste ano foi com o tempo de uma hora, 24 minutos e 42 segundos.

A segunda posição ficou com Jaquison Dias (Zanatta Assessoria Esportiva), com a marca de 1h 26min e 17seg. Raul Ponestki (Treinador Claudio Freitas), segundo na etapa anterior, desta vez terminou em terceiro, com o tempo de 1h 27min e 48seg. Completaram o pódio os atletas Uriel Rodrigues, com a marca de 1h 29min e 10seg, e Valmor Vargas (TM Runners), com o tempo de 1h 30min e 18seg.

Pódio da categoria Geral Masculina.

GERAL FEMININA

A grande vencedora foi Juliana Schmitt, com a marca de 1h 38min e 05seg, ficando noive minutos e 27 segundos à frente da segunda colocada, Gisele Boeira da Cia dos Cavalis, a qual havia vencido a etapa anterior. Mais uma vez no pódio, Kátia Niederauer (Estúdio Pilates) ficou com a 3ª posição em Osório. Ela completou o percurso com o tempo de 1h 55min e 17seg. Completaram o pódio as seguintes atletas: Luize Oliveira (Meta Assessoria), com a marca de 1h 57min e 04seg, e Luciana Bonho (Born), com o tempo de 1h 57min e 24seg.

Pódio da categoria Geral Feminina.

OUTRAS CATEGORIAS

No Trio Feminino, Preta Leotte, Michele Campos e Leda Oliveira foram as grandes campeãs, fazendo a marca de 2h 39min e 28seg. Já no Trio Misto, quem levou a melhor foram Rummenigge Scheffer, Sthéfanny Borges e Luiz Meira, da Fluir Assessoria. O trio completou os 21 quilômetros no tempo de duas horas, quatro minutos e 18 segundos.

Rummenigge, Sthéfanny e Luiz foram os campeões na categoria Trio Mista.

CIRCUITO

As inscrições para a próxima etapa do Circuito já estão abertas e podem ser realizadas no site: www.centraldacorrida.com.br/biolchieventos. A sétima etapa do Circuito de Corridas do Litoral Norte está marcada para o dia 22 de outubro e ocorrerá novamente na cidade de Osório, com a prova dos 30 quilômetros. O cronograma seguirá até 19 de novembro, quando haverá o encerramento com a prova de 42km, que também será realizada em Osório. Mais informações no Instagram: @biolchieventos ou no telefone: (51) 99933-2079, com Daniel.