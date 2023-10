Presidente da Câmara de Vereadores de Palmares é alvo de Operação da Polícia

A Polícia Civil (PC) deflagrou durante a segunda-feira (25), uma ação para cumprir mandados de busca e apreensão na cidade de Palmares do Sul. Os trabalhos foram coordenados pelo delegado Antônio Carlos Ractz Jr, sendo realizados na sede da Colônia de Pescadores e Aquicultores Z-14 e na residência do presidente da instituição, o senhor Manoel Antunes Neto. Maneco, como é conhecido, atua como vereador no município pelo Cidadania e, atualmente, é presidente do Legislativo de Palmares.

Conforme a PC, o vereador está sendo investigado por ter desviado dinheiro da Colônia de Pescadores. Segundo o delegado Ractz, enquanto durarem as investigações, o político ficará afastado da presidência da instituição e proibido de frequentar as suas dependências, assim como, não poderá ter contato pessoal ou por qualquer meio de comunicação com vítimas, testemunhas, sócios, associados, empregados e membros da diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e respectivos suplentes da Colônia, assim como seus familiares.

Enquanto isso, Maneco segue com suas funções na Câmara de Vereadores de Palmares do Sul. É válido ressaltar que a nossa equipe tentou entrar em contato com o vereador de Palmares, mas não recebeu resposta até o final desta edição (às 19h e 30min de quinta-feira, 28/09).