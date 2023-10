GAO recebe Serraria pelas quartas de final do Serramar

OSÓRIO – No domingo (29), acontecerão os jogos de ida das quartas de finais do Campeonato Serramar – Banrisul de Futebol. Ao todo, quatro partidas irão movimentar o Litoral Norte gaúcho e região. Jogando no Estádio Wilmar Velho Pacheco, o Grêmio Atlético Osoriense (GAO) reencontrará o rival Serraria, de Santo Antônio da Patrulha.

As duas equipes se enfrentaram na primeira fase da competição, em partida realizada no último dia 15/10, também em Osório. Na ocasião, o time patrulhense levou a melhor, vencendo por 1 a 0: gol marcado por Ramon Reis, em cobrança de falta. Desta vez o GAO precisa vencer para sair com vantagem no confronto. Porém, o adversário terminou a primeira fase invicto, com duas vitórias e dois empates. Quem avançar do confronto pegará o vencedor de Minuano (Capivari do Sul) e Farroupilha (Rolante). O jogo de ida acontecerá na cidade de Rolante.

Do outro lado da chave, em Terra de Areia, o Aliança recebe o Central (Caraá), em duelo de invictos). O Central foi o líder da primeira fase, com 10 pontos somados, enquanto que o Aliança passou com a última vaga, acumulando quatro empates das quatro partidas que disputou. Já o atual campeão Mar Azul recebe o Xangri-lá, em Torres. Lembrando que todos as partidas estão marcadas para iniciar às 15h e 30min. Já os jogos de volta deverão acontecer no outro domingo (05/11).