Estação de Captação de Água recebe vistoria da Corsan

OSÓRIO – Os agentes da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) de Imbé estiveram na última semana, realizando uma vistoria preventiva na Estação de Captação de Água do município, localizada no Rincão da Cadeia, na Zona Rural do município. A ação tem objetivo de garantir a segurança e qualidade do abastecimento.

Durante o trabalho, foram verificados os taludes, a estação bombeadora e a estrada por onde passa a rede adutora que transporta a água captada. De acordo com o gestor da Unidade de Saneamento de Imbé, Tiago Trespach Marques, as redes passam por dentro de uma fazenda. Vale ressaltar que o proprietário da área, juntamente com representantes de uma empresa terceirizada da Corsan, também acompanhou o trabalho. “Verificamos que os taludes estavam em boas condições e fizemos uma manutenção preventiva”, explicou Tiago. Segundo ele, será feita uma demarcação de 300 metros junto à adutora, que passa próximo a uma lavoura de arroz.