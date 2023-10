Governo do Estado deverá investir na duplicação da ERS-786

O prefeito de Tramandaí Luiz Carlos Gauto esteve reunido com o vice-governador Gabriel Souza para discutir sobre a possibilidade de o Governo do Estado auxiliar o município para a realização da obra de duplicação da ERS-786 (Interpraias). O Projeto, entregue a Gabriel, consiste na duplicação de 2,7 quilômetros da rodovia.

Além desse, também foi discutida a recuperação da Avenida Perimetral, entre a Avenida Minas Gerais e Rua São Paulo. Vale destacar que essa obra já está cadastrada no Pavimenta RS, Projeto do Governo gaúcho que auxilia na realização de obras de infraestrutura rodoviária. A expectativa é que seja repassada para a recuperação da Perimetral a quantia de dois milhões de reais para a pavimentação, drenagem pluvial e a sinalização da Avenida.

Segundo Gauto, “os Projetos irão qualificar o dia a dia da população (de Tramandaí) e também dos visitantes, gerando melhorias em toda a região”, pontou o prefeito de Tramandaí. Já para o vice-governador, “ambas as obras são fundamentais para o desenvolvimento do município e da região. Mais do que isso, elas representam mais segurança para quem trafega e, especialmente no caso da Avenida João de Magalhães (ERS-786), a duplicação trará mais segurança para os moradores que vivem próximo à rodovia”, declarou Gabriel Souza. Porém, o vice-governador não deu um prazo para que as obras sejam realizadas.

OUTRO PROJETO

Ainda durante a reunião, também foi apresentado outro Projeto: o Auto do Natal das Águas. Desenvolvido pelo CDL Tramandaí/Imbé, a ação promoverá cultura, integração social, turismo e desenvolvimento econômico na região, por meio de artes integradas, teatro e música, durante o Natal deste ano. E no final do encontro, o prefeito de Tramandaí agradeceu Gabriel pela recepção e pela atenção que tem dado ao município.