Votação da Consulta Popular se encerra nesta sexta-feira

Teve início na segunda-feira (2), a votação da Consulta Popular. Essa é a última etapa do processo participativo pelo qual são definidas prioridades regionais que serão incorporadas ao Orçamento do Estado. Neste ano, por exemplo, o Governo gaúcho investiu R$ 60 milhões na Consulta, valor distribuído entre as 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

Quatro propostas do Litoral Norte estão inclusas na votação:

1 – Qualificar e integrar turismo, Turismo Integrado no Corede Litoral, Rua Coberta para eventos;

2 – Comercialização direta de produtos rurais e boas práticas com os produtos do campo;

3 – Sustentabilidade em Ação: Verão Litoral 2025 – Promover a reciclagem e o uso eficiente de recursos naturais nas escolas e/ou Educação Ambiental nas comunidades de pescadores artesanais com foco nos resíduos sólidos e na biodiversidade marinha/Lagunar;

4 – Criação/fortalecimento do sistema de Defesa Civil Municipal.

COMO PARTICIPAR

Para participar da votação pelo site, o cidadão deve acessar o portal da Consulta Popular (consultapopular.rs.gov.br/inicial), informar o título de eleitor e, então, escolher a ação que deseja ver implementada. Caso não tenha em mãos o número do título, poderá obtê-lo por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cujo link estará disponível na página de votação. Em seguida, o cidadão será encaminhado à cédula de votação regional, que contém entre duas e seis ações, definidas a partir do Caderno de Demandas Elegíveis pelas Assembleias Ampliadas, realizadas em novembro em todos os Coredes.

Além do portal online, os cidadãos poderão usar o Whatsapp, por meio do número (51) 3210-3260, para eleger as ações que consideram essenciais. É válido ressaltar que os canais estarão abertos até às 23h e 59min desta sexta-feira (6).

CRÉDITO: Divulgação