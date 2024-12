Vitor e João Pedro lançam nova música

OSÓRIO – A dupla sertaneja Vitor e João Pedro lançou na quarta-feira (4), um novo single. A música ‘Chá Dela’ já está disponível nas rádios e nas plataformas digitais. A canção é a primeira faixa do DVD ‘Fotografias’, segundo audiovisual dos cantores, que contará com oito músicas inéditas e será gravado no final deste ano.

“Esse single é só o começo do que preparamos no DVD ‘Fotografia’. É uma nova etapa na nossa carreira e queremos levar essa energia pra todos os cantos do Estado”, declarou João Pedro. “É uma música que a gente fez com muito carinho, pensando em conectar ainda mais com nosso público. Estamos ansiosos para saber o que os fãs vão achar dessa novidade”, comentou Vitor, o compositor da música. Já a produção de ‘Chá Dela’ ficou por conta do produtor musical Rafael André.

SOBRE A DUPLA

Os irmãos osorienses surgiram no cenário musical no ano de 2017. Com muito carisma, talento e apresentando uma sonoridade moderna do sertanejo, a dupla foi conquistando público por onde se apresentava. Em 2023, eles gravaram seu primeiro DVD intitulado ‘Resenha’. O audiovisual lançou músicas que se tornariam sucessos, como ‘Previsão de Volta’, ‘Grenal’ e ‘Mulherão’.

Após o lançamento do seu segundo DVD, intitulado ‘Fotografia’, Vitor e João Pedro sairão em Turnê no ano que vem. Além da música que dá título ao DVD, eles também destacam as canções ‘Igual Trouxa’, ‘Dia 15’ e ‘Chá Dela’, primeira faixa a ser trabalhada e que foi lançada nesta semana. Segundo os cantores, a dupla passará pelas principais cidades do Estado, com objetivo de se tornarem referência da música sertaneja gaúcha.

CRÉDITO: Gabriel Ferreira