Vereadores aprovam dois Projetos de Lei

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (19), mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. Estiveram presentes os nove vereadores: Ed Moraes, Luis Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vagner Gonçalves do PDT; João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Miguel Calderon do PP; e Charlon Muller do União Brasil.

Durante a Sessão foram aprovados dois Projetos de Indicação dos vereadores Coelhão e Ed, respectivamente. Além disso, também foram aprovados dois Projetos de Lei (PLs) do Executivo, ambos de maneira unânime. O PL no 107/2024 autoriza o repasse de R$ 50 mil para a Associação dos Alunos Universitários de Osório. O valor ser á utilizado no transporte dos alunos residentes em Osório e que cursam o Ensino Superior em outros municípios da região.

Já o Projeto 109/2024 concede patrocínio de três mil reais para o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Estância da Serra. A entidade irá participar do XXVIII Festival Tradicionalista Mirim (Festmirim), que será realizado entre quinta (5) e domingo (8), na cidade de Santa Maria, na região Central do Estado. Agora os PLs seguem para sansão do prefeito Roger Caputi e, caso sejam sancionados, passarão a valer assim que forem publicados no Diário da União.

CRÉDITO: Samuel Capra