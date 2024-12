Suspeitos de envolvimento em duplo homicídio em Magistério são presos em Quintão

A Brigada Militar (BM) prendeu na tarde de segunda-feira (2), dois homens suspeitos de envolvimento no duplo homicídio em Balneário Pinhal, ocorrido na madrugada de segunda. O crime estaria relacionado com a disputa do tráfico de drogas no Litoral Norte gaúcho.

Após buscas na região, os Policiais Militares (PMs) conseguiram localizar os indivíduos durantes ações distintas em Quintão, no município de Palmares do Sul. A primeira prisão ocorreu em uma residência localizada na Avenida dos Bancários. O criminoso possui diversos antecedentes, incluindo 15 por tráfico de entorpecentes. Ele foi detido em posse de uma pistola calibre nove milímetros, 15 munições, um carregador, quatro coletes balísticos e placas de carros. Além disso, foi apreendida uma motocicleta que estava em situação de furto desde dezembro de 2023.

A outra prisão foi realizada na Rua Licurso. O sujeito, que tem diversas passagens por crimes como: estupro, roubo, receptação e tráfico, foi detido junto com uma Renault Duster. Conforme a BM, o carro foi roubado em junho de 2023 e estava com as placas clonadas. Ainda durante as ações da Brigada no balneário Quintão, os policiais conseguiram apreender outro veículo: um Peugeot 3008. O automóvel foi alvo de furto em fevereiro do ano passado e também estava com os sinais de identificação alterados.

De acordo com a BM, os carros e os objetos apreendidos teriam sido utilizados durante o duplo homicídio. Diante dos fatos, a dupla foi levada a Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Arma, munições, coletes balísticos e outros objetos foram apreendidos durante ações em Quintão.

O CRIME

Os agentes da Brigada Militar foram acionados na manhã de segunda-feira (2), após dois homens serem mortos a tiros em uma residência localizada na praia de Magistério. Segundo a BM, quatro indivíduos armados teriam invadido o imóvel, se identificando como policiais civis. Após mandarem uma mulher sair da casa, o grupo teria efetuado diversos tiros contra as vítimas e, em seguida, fugiram do local.

A tal mulher chamou a advogada dos mortos, a qual se deslocou até o município e acionou os brigadianos. Quando os PMs chegaram no imóvel, encontraram os corpos em um dos quartos. As vítimas, identificadas como Weslei Leonardo Santos e Júnior Luiz Ferreira Claudino, tinham 22 e 31 anos, respectivamente. Ambos possuíam antecedentes criminais.

Em buscas na casa, foram apreendidas dezenas de cápsulas calibre nove milímetros. O local foi isolado para a Perícia e os corpos foram levados para o Posto Médico Legal (PML), onde passarão por necrópsia. O caso foi registrado na Delegacia de Pinhal e a Polícia Civil (PC) deu início as investigações.

Veículos apreendidos teriam sido utilizados durante o duplo homicídio em Balneário Pinhal.

CRÉDITOS: BM