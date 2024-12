Senac oferece 25% de descontos em cursos EaD

OSÓRIO – O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está oferecendo 25% de descontos nos cursos de Educação à Distância (EaD). Há vagas para as áreas de Comércio, Design, Gestão, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Tecnologia da Informação.

A seguir veja a lista de cursos Técnicos ofertados: Administração, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores, Logística, Meio Ambiente, Qualidade, Recursos Humanos, Secretariado, Segurança do Trabalho e Transações imobiliárias.

Interessados em participar têm até esta sexta-feira (6) para se inscreverem. As inscrições são realizadas diretamente na unidade do Senac, na Avenida Getúlio Vargas, no 1.680, Loja 01, bairro Parque Real. Mais informações pelo link: www.ead.senac.br/cursos-tecnicos ou no telefone: (51) 99381-5954.

