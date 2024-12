Banrisul é a “Marca do Ano” no Salão ARP 2024

Banco também foi reconhecido na categoria “Profissional de Marketing do Ano”

O Banrisul foi agraciado com o prêmio de “Marca do Ano” durante o Salão ARP, promovido pela Associação Riograndense de Propaganda (ARP). O evento, realizado no dia 5 de dezembro na Casa NTX, em Porto Alegre, reconheceu os melhores exemplos da indústria criativa local. Em um ano de grande significado para os gaúchos, o Banrisul, que já havia conquistado o mesmo prêmio em 2019, se destacou novamente.

Além do prêmio de Marca do Ano, a superintendente de marketing do Banrisul, Vannice Arrais Ramos, foi reconhecida com o prêmio de “Profissional de Marketing do Ano”. Para ela, ver o banco como ‘Marca do Ano’ em 2024 é especialmente significativo. “Este reconhecimento reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento e com os valores que nos conectam à nossa terra, à nossa gente. O Banrisul é uma instituição que se orgulha de ser parte fundamental da trajetória dos gaúchos, e essa premiação reflete o esforço coletivo de toda a equipe em levar a nossa marca ainda mais longe, com inovação, autenticidade e relevância”, disse.

Para o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, os reconhecimentos reforçam a imagem do banco como uma instituição inovadora, conectada às necessidades dos gaúchos e em sintonia com as transformações do mercado. “É uma grande honra para o Banrisul receber novamente o prêmio de ‘Marca do Ano’, em um momento tão significativo para os gaúchos. Seguimos nos fortalecendo como um apoiador do desenvolvimento. Ser Marca do Ano reflete todo o trabalho das nossas equipes, que se dedicam para oferecer soluções que atendam às necessidades da nossa população”, afirmou.

A premiação contou com a avaliação criteriosa de um júri técnico composto por mais de 70 profissionais de fora do estado, que selecionaram os finalistas com base na qualidade e impacto de suas campanhas. Foram 411 cases inscritos – um número recorde, que representa um crescimento de 71% em relação ao ano anterior.