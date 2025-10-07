Viu doa mais de 300 quilos de alimentos para o Cras

OSÓRIO – A Viu Internet segue com a Instalação Solidária. A ação funciona da seguinte maneira: a empresa oferece a instalação gratuita do seu serviço e, em troca, o cliente de doar dois quilos de alimentos não perecíveis. Os donativos são recolhidos e, posteriormente, são entregues as instituições do Litoral Norte gaúcho.

Na última terça-feira (30/09), os agentes da Viu entregaram 360 quilos de alimentos não perecíveis ao Centro de Referência em Assistência Social (Cras). Os donativos foram entregues a secretária de Assistência Social e Habitação da cidade, Luana Oliveira, e vão ser repassados a famílias em situação de vulnerabilidade do município.

CRÉDITO: Divulgação