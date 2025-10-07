Trio é detido fazendo ‘racha’ em SAP

A Brigada Militar (BM) foi acionada no final da tarde de sábado (4), após receber a informações de que quatro motocicletas estariam realizando um ‘racha’ na região central de Santo Antônio da Patrulha. Após buscas, os Policiais Militares (PMs) flagram duas motos trafegando pela ERS-030.

Segundo a BM, os indivíduos ignoraram o pedido de parada, indo em direção aos PMs, que precisaram atirar contra o grupo utilizando armas com munição de elastômero (não letal). Mesmo assim, o grupo conseguiu fugir, dando início a uma perseguição que só foi terminar na altura do quilômetro 77 da rodovia, na localidade de Agasa.

Dois homens, ambos de 18 anos, foram presos e um adolescente, de 16 anos, foi apreendido. Com o trio os brigadianos apreenderam um torrão de maconha, três celulares e R$ 90,00, além dos dois veículos utilizados por eles. Os indivíduos foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) de SAP, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: BM