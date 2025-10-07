De sonho a realidade: Iuri Mesquita e Luyne Smiliantzh, o casal que mira o título mundial de kickboxing em Sheffield

Unidos pela mesma arte marcial, superando lesões idênticas e movidos pelo orgulho de representar o Brasil, os atletas revelam a intensa jornada de preparação e os desafios que os fortaleceram para o Campeonato Mundial de Kickboxing de 2025.

Iuri Mesquita, de 29 anos, e Luyne Smiliantzh, de 27, casados e moradores de Alvorada (RS), compartilham mais do que a vida e o tatame: eles dividem um sonho. Com uma trajetória de conquistas no esporte, a dupla agora foca no maior desafio de suas carreiras: o Campeonato Mundial de Kickboxing, que acontece a partir de 16 de outubro de 2025, em Sheffield, na Inglaterra. Iuri, que fez sua estreia na modalidade em 2016 e começou a competir ativamente no circuito em 2021, já se consagrou campeão gaúcho e conquistou o 3º lugar no campeonato brasileiro. Luyne seguiu o mesmo caminho de sucesso, tornando-se campeã gaúcha e, em seguida, a grande campeã brasileira de kickboxing.

Agora, em meio a uma rotina exaustiva de treinos, o objetivo que move cada gota de suor é levar a bandeira do Brasil ao pódio mais alto do mundo. “Nossa principal motivação é representar o Brasil e mostrar o resultado de anos de dedicação”, concordam ambos. A pressão de um evento dessa magnitude é real, mas eles aprenderam a usá-la como combustível. “Aprendemos a transformar essa pressão em energia positiva, pensando em todo o caminho que trilhamos para chegar até aqui.”

Com a expectativa de quem treinou incansavelmente, o foco é claro. “Estamos indo com o objetivo de dar o nosso melhor e buscar esse título para o Brasil”, declaram.

A Base Comum e a Paixão pelo Taekwondo

Embora hoje naveguem com destreza entre o kickboxing, o boxe e o MMA, a raiz e a “grande paixão” de ambos é o Taekwondo. “Foi onde tudo começou para nós dois, onde aprendemos sobre disciplina, respeito e superação”, revelam. Essa base sólida é o diferencial que eles levam para outras modalidades. “O taekwondo nos trouxe velocidade, precisão e leitura de distância. Já o boxe melhorou nossa movimentação e defesa. No fim, tudo se conecta.”

Superando as Batalhas Fora do Ringue

Talvez a maior prova da resiliência da dupla tenha vindo não de um oponente, mas de lesões quase idênticas que testaram seus limites. “Lesionei o ombro e tive que fazer cirurgia, e o Iuri também passou por isso”, conta Luyne. “A incerteza de quando e se vamos conseguir lutar de novo abala demais. Mas o importante é ter fé e não desistir.”

Para Luyne, os desafios também vieram na forma de preconceito. “Por muito tempo enfrentei olhares de dúvida, como se eu precisasse provar o tempo todo que merecia estar ali. Aprendi a transformar essa desconfiança em combustível e mostrar que mulher pode estar sim onde quiser.”

Iuri Mesquita: Da Agressividade à Calma Rumo ao MMA

Dono de um estilo que ele mesmo descreve como “agressivo, porém calmo”, Iuri Mesquita busca ditar o ritmo do combate. Adaptável, lutará em Sheffield na modalidade full-contact (com chutes apenas da cintura para cima), uma escolha estratégica devido à recuperação de uma cirurgia. Para ele, o título mundial é um objetivo a curto prazo, mas a meta final é ainda maior. “Após esse evento, meu objetivo maior é levar meu taekwondo como base nas minhas próximas lutas de MMA. Pretendo alcançar eventos como UFC.”

Luyne Smiliantzh: Inspiração que Empodera

Luyne encontra força em sua própria jornada e nas atletas que abriram caminho antes dela. Hoje, ela usa sua posição para inspirar a próxima geração e deixa uma mensagem direta para as mulheres e meninas que sonham com o esporte de combate: “Acreditem em vocês, mesmo quando ninguém mais acreditar. O esporte transforma, empodera e ensina que a maior vitória é vencer a si mesma todos os dias.”

Um Apelo Urgente: O Sonho Mundial Pede Apoio

A jornada de Iuri e Luyne para a Inglaterra enfrenta agora um desafio inesperado e crucial. Um patrocinador que arcaria com os custos das passagens aéreas desistiu do apoio no último mês, deixando os atletas sem condições de cobrir os altos valores da viagem por conta própria.

Para que o sonho de representar o Brasil no mundial não seja interrompido, eles precisam do apoio da comunidade, de empresas e de todos que acreditam no esporte.

Como ajudar:

Siga e compartilhe a jornada deles no Instagram: @Iurixxx e @Luynexxx Para doações de qualquer valor, a chave Pix é o e-mail: midiurimesquita@gmail.com

Toda contribuição é fundamental para que Iuri e Luyne possam levar seu talento, sua garra e a bandeira do Brasil para o palco mundial em Sheffield.