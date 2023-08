Vila Olímpica receberá oficina de Vôlei

OSÓRIO – Proporcionando cada vez mais oportunidades para as crianças e adolescentes realizarem atividades físicas e esportivas, a prefeitura, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer, irá realizar, de maneira gratuita, uma oficina de Vôlei. As aulas acontecerão no ginásio da Vila Olímpica, sempre nas segundas e quartas-feiras, em dois períodos: de manhã (das 9h às 10h e 30min) e a tarde (das 15h e 30min às 17h).

Podem ser inscrever crianças e adolescentes entre e 10 e 15 anos de idade. Interessados devem procurar o prédio Administrativo da Vila, na Avenida Marcílio Dias, no 850, no bairro Medianeira. As inscrições também podem ser realizadas no Whatsap: (51) 3663-8315.