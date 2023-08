BOCA DO BALÃO 6659

GOVERNO Federal parece querer sufocar o Sistema de Saúde do povo brasileiro. Depois de tod anarrativa contra, sobre uso de medicamentos existentes para o combate a Covid, onde sustentavam não haver evidências científicas tudo parece valer no atual governo. Foi aprovado pelo SUS tratamento pela Ozônioterapia que comprovadamente não há eficácia comprovada, mas até se cogitou aplicação via retal para combate a Covid, felizmente a pandemia encerrou. Para surpresa do povo agora é a vez de introduzir serviços de Umbanda como terapia. Certamente a mulher do atual mandatário anda frequentando terreiros de macumba ou outros para incentivar a adoção de tal “tratamento espiritual”. Enquanto isso a tabela de remuneração de serviços do SUS aos hospitais está sem reajuste há mais de 12 anos levando hospitais ao prejuízo constante.



LIBERAÇÃO das drogas como está se configurando no STF demonstra que está sendo aceita a transformação de pessoas em zumbis drogaditos. Tal situação somente iria aumentar a produção e disseminação de drogas sintéticas como ocorreu no Canadá depois da liberação da maconha e estimular a juventude ao consumo de Cannabis em ambientes escolares. Sem estarem chapados já batem na cara de professores ou ameaçam com armas, imagina-se um professor buscando disciplina um aluno drogado. STF deveria testar primeiramente no ambiente da Corte para ter conhecimento dos efeitos “benéficos” do que estão por liberar. As decisões da Corte nos últimos tempos, sem estarem chapados atropelam a Constituição, e, se assim estivessem poderíamos chegar ao regramento do narcotráfico onde a sentença e execução são mais céleres e rígidas, não importando onde os juízes do tráfico possam estar.



PREÇO da gasolina em Osório já foi reajustado por alguns postos de combustível já na noite de quarta-feira oferecendo o preço de R$ 6,09 o litro da Gasolina comum. Alguns postos somente vão reajustar seus preços quando houver nova compra de combustível da distribuidora já com o preço reajustado que seria o correto. Mas alguns aproveitam para ganhar gordura na diferença do aumento. Já se ocorresse o contrário a justificativa é por que estão com os tanques cheios ainda. Somente uma fiscalização do Procon e Defensoria do Consumidor para desvendar este “mistério”