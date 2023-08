Vereadores entregam Votos de Congratulações

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (15), mais uma Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão contou com a presença de oito dos nove vereadores: Ed Moraes, João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do PP, que retornou à presidência da Casa após um mês afastado do Legislativo osoriense. Mais uma vez, o vereador Charlon Muller (MDB) não esteve presente na Sessão e justificou sua ausência devido a problemas de saúde.

Ao todo, foram aprovados seis Pedidos de Indicação. Também foram aprovados dois Projetos de Lei (PLs). Um deles é o de no 064/2023. De autoria do vereador Maicon, o texto “regulamenta a fiscalização do Vereador no município de Osório e dá outras providências”. Conforme o PL, o Vereador terá livre acesso às repartições Públicas e a áreas sob jurisdição municipal, tendo acesso inclusive a documentos, junto aos órgãos da Administração local.

Já o outro PL aprovado foi o 133/2023. De autoria do suplente Isaque Bernardino, o Projeto “institui o Sistema Municipal Unificado de Fomento e Incentivo às Atividades Culturais”. Segundo o texto, esse Sistema será implementado por intermédio de incentivos a contribuintes e do repasse de recursos do Fundo Municipal de Cultura (FMC).

Os textos, disponíveis na íntegra no site da Câmara (www.camaraosorio.rs.gov.br), seguem para sanção do prefeito Roger e começarão a valer assim que forem publicados no Diário Oficial.

VETO REJEITADO

De maneira unânime, os vereadores rejeitaram, pelo placar de 7 a 0, o veto do Projeto de Lei 107/2023. De autoria do vereador Coelhão, o PL, aprovado na Sessão do último dia 18 de julho, “dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows, eventos culturais e similares no município”. O objetivo é dar acesso à informação, conscientizando, preservando e combatendo o uso de substâncias alucinógenas ou entorpecentes.

PEDIDO DE VISTAS

A Bancada do PDT pediu Vistas ao PL 121/2023. De autoria do Executivo, o texto altera a Lei Municipal nº 6.675, de 30 de setembro de 2022, que cria o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) Morro de Osório. Desse modo, o Projeto seguirá sendo analisado e poderá voltar a votação em uma nova Sessão.

ENTREGA DE HOMENAGENS

Também durante a Sessão, foram entregues dois Votos de Congratulações. A primeira honraria foi entregue por meio do Requerimento 028/2023. De autoria das Bancas do PP, MDB e PDT, e protocolada pelo vereador Caldeiron, a homenagem foi entregue a Pharmaderm Farmácia de Manipulação.

Acompanhada do marido, Ricardo Silveira, Rosane recebeu o certificado das mãos do presidente do Legislativo. Idealizada pela farmacêutica Rosana Silveira, a farmácia, inaugurada em 1993, completou no último dia 10 de maio, 30 anos de fundação. “Nesses 30 anos de história o objetivo principal sempre foi a qualidade e o bem-estar dos clientes, e sempre buscando oferecer o que há de melhor e as inovações em manipulação”, por meio de capacitação e treinamento constantemente da sua equipe para continuar prestando um bom atendimento”, declarou o preponente.

Acompanhada do marido Ricardo (direita), a idealizadora da Pharmaderm Rosane Silveira recebeu a honraria do vereador Caldeiron.

Na sequência foi entregue Votos de Congratulações a Escola de Educação Infantil Dos Pimpolhos. A homenagem foi realizada por meio do Requerimento 039/2023, de autoria do vereador Coelhão, em alusão aos 20 anos da instituição, completados no último dia 12 de junho.

A Escola foi fundada por Sinara Bombardi e Odete Moura em 2003, com intuito de proporcionar, por meio de um ambiente rico em estímulos, o desenvolvimento integral infantil em todas as suas potencialidades, unindo a construção do conhecimento à proteção, aconchego e afeto. Dois anos depois, Odete deu lugar na Administração do colégio a Gislaine Moura, que seguiu, juntamente com Sinara, à frente do Projeto. Por sinal, Gislaine, acompanhada da diretora pedagógica da Escola Dos Pimpolhos Paula Ferreira, esteve presente durante a cerimônia e recebeu a honraria das mãos do vereador Coelhão.

Localizada na Rua Doutor Nelson Silveira de Souza, no Centro da cidade, o educandário conta atualmente com 80 alunos, 18colaboradores diretos e quatro profissionais na equipe de apoio.

Gislaine Moura e Paula Ferreira receberam honraria dada pelos 20 anos de fundação da Escola de Educação Infantil Dos Pimpolhos.

APRESENTAÇÃO MUSICAL

Ainda durante a Sessão, houve uma apresentação musical. Acompanhados da professora Marisete Vidor e da diretora Ângela Agliardi, os estudantes Andrio dos Santos Oliveira, Cauã Oliveira de Souza, Kevyn Gabriel Gomes Silva, Gustavo Oliveira Firme e Vinicios Pereira apresentaram a música ‘Segurança e Saúde’. Foi com essa canção que os alunos do 8° ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Luiz Francisco Panni venceram a etapa municipal do Prêmio MPT na Escola – Resgate à infância, na categoria Música para estudantes do 8º e 9º ano, e conseguiram a classificação para a etapa estadual.