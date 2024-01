Vila Olímpica receberá Night Run com Elas

OSÓRIO – Vem aí o Night Run com Elas. A quarta edição da prova acontecerá no próximo dia 16 de março e será realizada mais uma vez na pista de Atletismo da Vila Olímpica. A competição é realizada pela Biolchi Eventos e conta com apoio da prefeitura, por meio da Assessoria de Lazer e Esporte.

Será disputada a prova de três quilômetros (Adulto), havendo troféu para as cinco primeiras na Geral e as três melhores em cada categoria por faixa etária. Também haverá a disputa do Infantil, com provas de 50, 100, 200 e 400 metros. As inscrições já estão disponíveis e podem ser feitas em: www.centraldacorrida.com.br/biolchieventos.

O valor do 1º lote promocional é de R$ 65,00, sem camiseta, e 120 reais, com camiseta. A inscrição dará direito ao kit atleta que, além da camiseta, contará com um chip, o número e uma medalha personalizada de participação. A retirada do kit ocorrerá no local de prova, das 16h às 17h e 45min, com as disputas começando a partir das 17h e 30min, com o Infantil, e às 18h, com o Adulto. Mais informações no Whatsap: (51) 99933-2079.