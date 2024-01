Vigilância Sanitária realiza ações na cidade

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Vigilância Sanitária e Ambiental, iniciou nesta semana a aplicação de fumacê em bueiros da cidade. De acordo com o responsável pela Vigilância Sanitária do município, Jucelito Ferreira, o objetivo da aplicação do produto é controlar, principalmente, o aumento de baratas, comum nas épocas de calor, mas também, diminuir a proliferação de mosquitos. Ele ressalta que a aplicação ocorre em bueiros com galerias que, segundo ele, permitem a vazão da fumaça. O trabalho dos agentes seguirá pelos próximos dias.