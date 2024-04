Vila Olímpica conta com atividades gratuitas

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer, divulgou nesta semana, algumas atividades realizadas na Vila Olímpica que estão com vagas abertas. Na parte esportiva, estão disponíveis vagas em três modalidades.

No Aikidô, podem participar pessoas a partir dos 10 anos de idade. As aulas com o professor Marcos para crianças e adultos ocorrem às segundas e as quartas-feiras, das 19h às 20h e 30min. Além disso, a mais um horário dedicado para às crianças, nas quartas, sempre das 19h e 30min às 20h e 30min.

Para os apaixonados por Handebol, o professor Valdinei Hilario estará com turmas para adolescentes entre 12 e 16 anos. Os treinos acontecem às segundas, das 17h às 19h, e também nas quartas e quintas-feiras, ambos os dias entre 17h e 18h.

Já no Boxe, podem se inscrever alunos de oito a 32 anos de idade. As aulas são ministradas pelo treinador Anildo Pereira e acontecem no Ginásio B do Centro Esportivo nos seguintes horários: segundas e quartas-feiras, das 20h e 15min às 21h e 15min. Já às sextas, as aulas ocorrem das 19h até às 22h.

Ainda estão disponíveis aulas de Danças Tradicionalistas, com o professor Diego Coutinho. Marcada para ter início no dia 29 deste mês, a atividade acontecerá todas as segundas-feiras, das 19h às 20h e 30min, sendo voltada para crianças entre 07 e 13 anos de idade.

E, para fechar, ainda tem vagas para Manutenção de Computadores. Podem se inscrever pessoas a partir de 15 anos de idade. As aulas com o professor Tita terão início no dia 03 de maio, sempre ocorrendo nas sextas-feiras, das 19h às 21h.

Para se inscrever ou mais informações os interessados devem entrar em contato pelo Whatsapp: (51) 3663-8315 ou, se preferirem, ir até a sala de Administração da Vila Olímpica, localizada Avenida Marcílio Dias, no 850, no bairro Medianeira.