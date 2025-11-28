Vila Olímpica receberá ‘Encontro de Brechós’

OSÓRIO – O Centro Esportivo Professor David José Fleck (Vila Olímpica) receberá ao longo do domingo (30), a segunda edição do ‘Encontro de Brechós’. O evento é organizado pelo Grupo Brechozeiras e conta com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, por meio da Assessoria de Cultura.

A iniciativa dedicada à moda sustentável visa incentivar o consumo consciente, fortalecendo a economia circular. Dezenas de bancas estarão disponíveis ao público, onde serão ofertados diferentes itens, como roupas e acessórios, todos com preços acessíveis. O atendimento inicia às 10h e se estenderá até às 17h.

CRÉDITO: Divulgação