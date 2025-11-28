Viu doa alimentos para Cras

A Viu Internet segue com a Instalação Solidária. A ação funciona da seguinte maneira: a empresa oferece a instalação gratuita do seu serviço e, em troca, o cliente de doar dois quilos de alimentos não perecíveis. Os donativos são recolhidos e, posteriormente, são entregues as instituições do Litoral Norte gaúcho.

Na terça-feira (25), os agentes da Viu entregaram mais de 400 quilos (kg) de alimentos não perecíveis ao Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Bom Princípio, em Santo Antônio da Patrulha (SAP). Os donativos foram entregues a assistente social Camila Mattos e vão ser repassados a famílias em situação de vulnerabilidade do município.

CRÉDITO: Divulgação