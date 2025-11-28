Aprovado Projeto de Lei que institui o Programa ‘Laço Azul’

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (25), mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Sessão da Câmara contou com a presença dos 13 vereadores: Luis Carlos Coelhão, Maicon do Prado, Marisa Kingeski, Ricardo Bolzan, Rosi Jardim e Rossano Teixeira do PDT; Danjo Renê, Dudu Pellegrini, Fernando Palmital, Júlio Mirim e Lucas Azevedo do MDB; Miguel Calderon do PP; e Professora Isabel do PT.

Durante a Sessão foram aprovados por unanimidade dois Requerimentos e quatro Pedidos de Indicação. Além disso, também foi aprovado o Projeto de Decreto 004/2025. De autoria da Mesa Diretora, o texto decreta ponto facultativo na Câmara nos dias 26 de dezembro de 2025 e 02/01 de 2026.

Ainda durante as votações, foi aprovado, também de maneira unânime, o Projeto de Lei (PL) 148/2025. De autoria da vereadora Rosi, o PL institui o Programa de Referência da Política Municipal de Saúde Integral do Homem, denominado ‘Laço Azul’. A iniciativa tem como objetivo “promover ações integradas e articuladas visando à promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde integral e mental masculina”.

Após aprovado, o projeto deverá ser sancionado pelo prefeito Romildo Bolzan Júnior, passando a valer assim que for publicado no Diário Oficial. Todos os Projetos de Lei, assim com as proposições, estão disponíveis, em sua íntegra, no site da Câmara (camaraosorio.rs.gov.br).

PRÓXIMA SESSÃO

Na próxima terça (02/11), acontecerá mais uma Sessão Ordinária da Câmara, a partir das 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão de maneira simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara de Vereadores de Osório.

CRÉDITO: Lucas Rodrigues