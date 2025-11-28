Unidades de Saúde estarão fechadas nesta sexta-feira

OSÓRIO – O Núcleo de Educação em Saúde Coletiva local (Numesc) irá prover ao longo desta sexta-feira (28), a 15ª edição do Fórum Municipal da Saúde. Aberto ao público em geral, o evento será realizado no auditório Romildo Bolzan, no Centro Universitário Cenecista (Unicnec), das 8h às 16h e 30min, com intervalo para almoço.

Com objetivo de buscar a ampliação do diálogo, o fortalecimento a rede de proteção e o estímulo as ações intersetoriais no enfrentamento à violência de gênero, o Fórum terá como tema ‘Violência contra a mulher: Conhecer, debater e transformar!’.

A programação contará com explanações da secretária estadual da Mulher, Fábia Richter; da advogada Gabriela Souza; e da doutora Victória Pedrazzi. Além disso, também está prevista a realização de uma Mesa Redonda com diferentes especialistas. A mediação ficará por conta do enfermeiro da Vigilância Epidemiológica do município, Luciano Benck da Costa.

É válido ressaltar que, em virtude da realização do Fórum, as unidades de saúde do município estarão fechadas durante toda sexta para a participação dos servidores. Em caso de necessidade médica, a população deverá procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

CRÉDITO: Divulgação