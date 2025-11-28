Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em toda a região. Na noite de segunda-feira (24), dois homens foram presos em Torres pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT). De acordo com a BM, a ação ocorreu enquanto os Policiais Militares (PMs) se deslocavam para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Os brigadianos se deslocavam pelo bairro São Francisco, quando flagraram uma motocicleta trafegando em atitude suspeita e resolveram abordá-la. No veículo, estavam os dois indivíduos, de 19 e 21 anos, respectivamente. Com a dupla os PMs encontraram aproximadamente 60 gramas (g) de entorpecentes, sendo 15g de maconha e 43,6g de cocaína, além de quatro aparelhos celulares.

Em consulta ao sistema, foi constatado que a moto utilizada pelos homens, uma Honda CG de cor preta, estava em situação de furto. O crime ocorre no último dia 07 de julho na cidade de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Diante da situação, o veículo foi apreendido e, posteriormente, será devolvido ao proprietário.

Dois homens foram presos na cidade de Torres trafegando em motocicleta furtada.

PRISÃO EM CAPÃO

Na noite de terça (25), o 2º BPAT prendeu um homem em Capão da Canoa. Após receberem informações de que um automóvel Mercedes C180 estaria realizando tele-entrega de drogas, os PMs realizaram buscas e localizaram o veículo trafegando pelo bairro Zona Norte. Segundo a BM, os policiais encontraram no carro 75 porções de cocaína, uma balança de precisão, um celular, entre outros objetos, além de 103 reais em dinheiro. O motorista da Mercedes, de 20 anos, foi detido em flagrante, sendo o automóvel apreendido.

Ação em Capão apreendeu dinheiro, objetos, porções de entorpecentes e um automóvel.

OUTRAS PRISÕES

Na tarde de quarta-feira (26), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem em Cidreira. Conforme a Brigada, os policiais foram acionados após receberem informações de que indivíduos estariam consumindo drogas em uma residência localizada no bairro Salinas.

Imediatamente, os PMs se dirigiram até o imóvel, que fica na Rua Altemar Dutra, onde avistaram um sujeito. O homem, ao perceber a presença dos brigadianos, correu em direção aos fundos da casa, conseguindo fugir. Durante a fuga, o indivíduo se livrou de uma pistola calibre 765 milímetros (mm) com duas munições, a qual foi apreendida.

Já dentro da residência, os policiais encontraram uma porção de maconha, três celulares e 12 chips. Após buscas na região, o criminoso foi capturado e preso. O homem, de 26 anos, possui diversas passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico.

Homem foi preso em Cidreira com droga e objetos, incluindo uma arma e munições.

Já na noite de quarta, outros dois indivíduos, de 19 e 21 anos, respectivamente, foram detidos por tráfico no Litoral. As prisões foram efetuadas pelos policiais do 2º BPAT, em trecho da ERS-389 (Estrada do Mar), em Capão da Canoa. A dupla foi abordada quando realizava a tele-entrega de entorpecentes a bordo de um GM/Vectra de cor branca.

Durante a ação, os PMs apreenderam 1,242 quilo (kg) de drogas, sendo 49 gramas de crack, 116g de cocaína e 1,077kg de maconha. Também foram apreendidos diversos objetos, incluindo: sete munições, três balanças de precisão, dois celulares, um coldre, R$ 116,00, além do veículo utilizado pelos criminosos.

Todos os criminosos detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, na sequência, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Ação em Capão apreendeu dinheiro, objetos, mais de 1,2kg de entorpecentes e um carro.

CRÉDITOS: BM