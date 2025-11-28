Recuperação da Lagoa do Marcelino é tema de reunião entre deputado osoriense e Governo do Estado

OSÓRIO – Nesta semana, o deputado estadual Luciano Silveira (MDB) esteve reunido com o secretário-adjunto de Meio Ambiente e Infraestrutura do RS (Sema), Marcelo Camardelli. O encontro, que também contou com a presença do presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Renato Chagas, e de representantes da Corsan/Aegea, teve como pauta principal a recuperação da Lagoa do Marcelino.

O parlamentar aproveitou a ocasião para destacar aimportância histórica, ambiental e turística da lagoa para a comunidade osoriense. Segundo Silveira, a situação atual do manancial exige o planejamento para recuperação da lagoa, processo o qual só poderá ser feito com apoio do Governo do Estado, dos órgãos ambientais e da concessionária responsável pelo abastecimento de água e saneamento.

“A Lagoa do Marcelino é um patrimônio natural de Osório e o que buscamos é garantir que ela seja recuperada e preservada. Nosso objetivo é unir esforços e acelerar as soluções técnicas necessárias. O primeiro passo será realizado em breve, com a realização do estudo de batimetria na lagoa, onde vamos ter uma ideia de como está a situação do manancial”, explicou Luciano. O deputado ainda afirmou que seguirá acompanhando os trâmites e mantendo diálogo com o Estado e a Corsan/Aegea: “Nosso compromisso é com a população de Osório e com o futuro da lagoa. Seguiremos firmes para que as ações saiam do papel e tragam resultados reais”, declarou o parlamentar osoriense.

CRÉDITO: Divulgação