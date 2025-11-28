Policiais realizam treinamento pré-hospitalar

OSÓRIO – Durante esta semana agentes da Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC) e da Polícia Penal participaram de um treinamento para Atendimento Pré-Hospitalar em Combate (APH Tático). A capacitação foi realizada na sede da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Ao longo dos últimos dias, os participantes puderam aprender sobre: Técnicas de aplicação de torniquete, métodos de preenchimento de ferimentos e protocolos de atendimento a vítimas em cenário de confronto armado. As aulas foram ministradas pelos sargentos Diogo e Moura, ambos do 8º BPM, e também pelo soldado Everton, da Escola de Formação e Especialização de Soldados (Esfes) local.

De acordo com a Brigada, o curso tem como foco os procedimentos essenciais para salvar vidas em situações de alto risco. Ele visa o aprimoramento dos policiais, garantindo que eles estejam preparados para prestarem os primeiros socorros as vítimas antes da chegada no suporte especializado.

CRÉDITO: BM