Passarelas de Atlântida Sul recebem manutenção

OSÓRIO – Dando continuidade ao cronograma de trabalhos, a equipe da Secretaria Municipal de Obras esteve em Atlântida do Sul durante a quarta-feira (26). Na ocasião, os servidores deram início a reforma das passarelas de madeira que dão acesso a faixa de areia. Além das 13 travessias reformadas, outra será totalmente reconstruída. A previsão de conclusão é para a primeira quinzena de dezembro.

As quatro guaritas localizadas em Atlântida Sul e Mariápolis também vão receber melhorias. Já os sete quiosques do calçadão dedem passar por pintura a partir da próxima semana. Além desses, outros quatro deverão ser instalados na faixa de areia, passando a estarem disponíveis para moradores e turistas. De acordo com a prefeitura, a expectativa é de que tudo esteja pronto até o início do Verão.

CRÉDITO: PMO