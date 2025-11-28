Trio osoriense é vice-campeão da Copa das Federações de Beach Tennis

Entre os dias 18 e 22 de novembro, a cidade de Fortaleza (CE) recebeu a 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis. O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e reuniu centenas de atletas de todo o país em 11 categorias. No final, foram premiados os três estados que somaram mais pontos.

Campeão no ano passado e maior vencedor Geral da competição com quatro conquistas, o Rio Grande do Sul ficou na segunda colocação com 334 pontos, somente 14 atrás do campeão São Paulo (SP), agora tricampeão. O Paraná (PR) completou o pódio, ficando em terceiro lugar após somar 311 pontos.

A Seleção Gaúcha chegou a três finais, ficando com o título na categoria 40+, levando a melhor sobre o estado de Maranhão, com uma vitória por 2 a 1. Na C e na 60+, o RS ficou com o vice-campeonato, perdendo o primeiro lugar para Piauí (2×1) e São Paulo (2×0), respectivamente. Já na Sub-16, os osorienses Davi Lessa, Isabelli Camargo e Júlia Simoni ajudaram o nosso estado a chegar às semifinais, onde acabamos sendo derrotados por SP por 2 a 1. Já na disputa do terceiro lugar, o Rio Grande do Sul perdeu para o Distrito Federal (DF), novamente pelo placar de 2 a 1.

OUTRAS PARTICIPAÇÕES

Essa não foi a primeira vez que os atletas de Osório disputaram o campeonato. No ano passado, o trio fez parte da Seleção Gaúcha, a qual conquistou o título da competição. Na ocasião, Belli ficou em 3º lugar no Sub-18 enquanto Davi e Júlia terminaram na quarta colocação na categoria Sub-14. Antes disso, em 2024 Isabelli e Júlia já haviam participado da Copa das Federações só que representando outro estado. Jogando por Amazonas, as meninas do Morro da Borússia caíram nas oitavas de final da categoria Sub-14.

CRÉDITOS: Divulgação