Osorienses participam de Campeonato Brasileiro de Basquete

Entre os dias 14 e 22 de novembro, a cidade de Maceió, capital de Alagoas (AL), foi palco da quadragésima edição do Campeonato Brasileiro Master de Basquetebol. Entre os atletas participantes, destaque para as osorienses Anelise Leotte (Preta) e Maria Egiane Tedesco. As duas jogaram pela Seleção de Mato Grosso do Sul (MS) na categoria 50+ Feminina.

Na disputa do terceiro lugar, o time de Preta e Maria venceu o Ceará (CE) pelo placar de 31 a 28. Já na final da categoria, o Rio de Janeiro (RJ) ficou com o título ao derrotar a equipe de São Paulo (SP).

CRÉDITO: Divulgação