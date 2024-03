Vila Olímpica receberá atividades gratuitas

OSÓRIO – Aos poucos, as atividades promovidas pela Assessoria de Esporte e Lazer na Vila Olímpica (na Avenida Marcílio Dias, no 850, bairro Medianeira) estão retornando. Durante toda a semana haverá aulas de Atletismo Olímpico. As atividades ministradas serão das provas de Corrida, Saltos e Arremessos, além de prática recreativa.

Nas segundas e quartas-feiras, serão atendidas pessoas a partir de 12 anos, no horário das 14h e 30min às 16h e 30min, assim como nas quintas, quando as aulas irão ocorrer das 9h e 30min às 11h e 30min. Crianças entre sete e 11 anos poderão participar em dois horários: Nas quartas-feiras, das 9h e 30min às 11h e 30min, e nas sextas, das 14h e 30min às 16h e 30min.

GINÁSTICA FUNCIONAL

Para o público a partir de 50 anos, será realizada Ginástica Funcional, com a professora Anelise Leotte. Na Vila Olímpica, as aulas acontecem no Ginásio de Esportes Valdemir Luiz Barbosa Fraga – Pancasso (Ginásio A)., sempre às quartas e sextas-feiras, a partir das 14h. Nos mesmos dias, às 16h, as atividades acontecerão no Ginásio Luiz Damião, localizado na Av. Paraguassu, no 1.000, em Atlântida Sul. Já nas terças e quintas-feiras, as aulas ocorrerão na Praça das Carretas (na Rua Manoel Marquês da Rosa, no Centro), a partir das 14h.

Para se inscrever ou mais informações sobre as atividades podem ser adquiridas por meio do Whatsapp: (51) 3663-8315.