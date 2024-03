Vila Esportes recebe Torneio Ava Play de Beach Tennis

Entre os dias 1º e 03 de março, o Vila Esportes recebeu o Torneio Ava Play de Beach Tennis. A competição foi a primeira organizada pelo Ava em 2024 e contou com aproximadamente 160 atletas, os quais disputaram o título nas seguintes categorias: B, C, D/C e D, nos naipes Masculino, Feminino e Misto (menos a D/C).

Os jogos foram disputados em set único de seis pontos, sendo que em caso de 5 a 5, as partidas iriam a 7. Já no caso de empate em 6 a 6, a decisão iria para um tie break até 7 ou dois pontos de diferença (8×6, 9×7, 10×8, etc). No final, as três melhores duplas de cada categoria foram premiadas com troféus e brindes. Vale ressaltar que não houve disputa do terceiro lugar, sendo a posição ocupada pela dupla que perdeu para a campeã na semifinal.

FEMININA C

Doze duplas foram divididas em quatro chaves com quatro, onde jogaram entre si, avançando as duas melhores de cada grupo para o mata-mata. Após grandes partidas, o título da categoria foi decidido no duelo entre Luana Caetano/Pamela Dacol (Osório) Vs Janine Nunes/Mari Silveira (Palmares do Sul).

Final – A dupla da casa começou melhor e na linda diagonal de Pamela fez 15×40 no primeiro game. Na jogada seguinte, Mari atacou e Luana devolveu no fundo para fazer 1 a 0. Em uma segunda parcial equilibrada, Pamela fez 40×30, acertando um smash em cima de Mari. Na sequência, após boa troca de bolas, Luana fez o 2 a 0, com um lobe. As osorienses seguiram melhores na partida. No terceiro game, Pamela atacou e Mari devolveu para fora, cedendo o 15×40. E, na bola seguinte, Mari mandou o smash na rede: 3 a 0 para Luana e Mari.

As parciais seguintes foram bem parelhas, sendo os pontos definidos no detalhe. Pamela e Luana perdiam o quarto game por 30×40, quando Pamela sacou e Mari devolveu para fora: 40×40. No No-Ad (ponto decisivo), Pamela sacou e Janine devolveu com um lobe para fora: 4 a 0. Aproveitando os erros de saque de Janine, Luana e Pamela abriram 15×40 na quinta parcial. Depois de Mari descontar com um lobe, Luana deu um smash e Mari não defendeu: 5 a 0 para a dupla de Osório.

A um ponto do título, as atletas da casa fizeram 40×30 na devolução de Mari para fora após smash de Pamela. Depois de um bom rali, Luana mandou o lobe para fora, cedendo o 40×40. Mas no ponto decisivo, Pamela acertou uma bela diagonal, fazendo o 6 a 0, confirmando o título da Feminina C para ela e Luana.

“Foram ótimos jogos e todos disputadíssimos. Obrigada a todos os amigos e à torcida que nos fortaleceram nesta grande final. Seguimos em evolução, com algumas reclamações e viradas de olhos”, declarou Luana após a conquista. Com o resultado, as também osorienses Carol Ribeiro e Camila Santos ficaram com a terceira colocação já haviam perdido para a dupla campeã nas semifinais pelo placar de 6 a 0.

MASCULINA C

Cinco duplas disputaram a categoria. Em grupo único, elas jogaram entre si, com as duas melhores avançando para a final. Após bons jogos, a decisão do título seria decidida em outra final Osório Vs Palmares. A dupla da casa, formada por Mário Jr e Mateus Moura, terminou em primeiro lugar ao vencer os quatros jogos diretos. Já Bruno Costa e Luciano Teixeira terminaram em 2º lugar, tendo perdido apenas uma partida, contra Mário e Moura pelo placar de 6 a 2.

Final – Em uma espécie de revanche para a dupla de Palmares, foram os atletas da casa que saíram abrindo vantagem no início do jogo. Porém, quem saiu na frente foi a dupla visitante. Aproveitando os erros dos osorienses, Bruno e Luciano fizeram 1 a 0 no saque na rede de Mário. Na segunda parcial, Bruno e Luciano chegaram a fazer 40×15, mas viram a dupla de Osório reagir e chagar ao empate no ataque de Mário: 1 a 1.

Soltando o braço no terceiro game, Mateus fez 40×0 em um ace. Após Luciano acertar uma devolução, o atleta tentou repetir a jogada e acabou parando na rede, cedendo o 2 a 1 para Mário e Moura. Aproveitando os erros dos adversários, os osoriense fizeram 3 a 1 no saque na rede de Luciano.

Depois de um começo ruim, a dupla de Palmares entrou no jogo e foi atrás do empate. Depois de acertar duas devoluções, Bruno fez o 3 a 2 em um ataque que Mateus se esforçou para pegar, mas não conseguiu devolver a bola. Bruno seguiu acertando tudo na sexta parcial. Depois de um ace, o atleta deu outro saque e viu Mário devolver para fora, cedendo o 3 a 3.

No sétimo game, Moura e Mário fizeram 40×15, na diagonal de Bruno que ficou na rede. Depois de Bruno acertar um ataque na paralela, Mateus só passou a bola e Luciano atacou para fora: 4 a 3 para a dupla de Osório. Mas em uma oitava parcial equilibrada, os atletas de Palmares fizeram o 4 a 4, no ace de Luciano.

A virada de Bruno e Luciano veio no game seguinte. No saque na rede de Mário, a dupla abriu 15×40. Depois de Moura acertar um smash, os palmarenses chegaram ao 5 a 4 em outro erro de saque de Mário. Aí foi a vez dos osorienses buscarem a igualdade no marcador. A dupla perdia de 40 a 15, quando Bruno sacou na rede, desperdiçando o primeiro match point. Na sequência, Mário atacou e a devolução de Bruno na diagonal parou na rede: 40×40. E no No-Ad, Mário acertou uma linda diagonal para fazer o 5 a 5.

O ponto animou a dupla da casa, que foi em busca da virada. Porém, novamente, os dois precisaram salvar outro match point. Perdendo por 30×40, Mateus e Mário viram o smash de Luciano ficar na rede. No 40×40, Bruno atacou para fora, cedendo o 6 a 5 para os atletas de Osório.

A dupla de Palmares seguiu errando muito no 12º game. No ataque de Luciano na rede, Moura e Mário fizeram 15×40. E, na bola seguinte, Mateus mandou um smash e Bruno devolveu para fora, cedendo o 7 a 5, ponto que confirmou a vitória e o título da Masculina C para a dupla de Osório. A terceira colocação ficou com outra dupla de Osório, formada por Marcão e Luis Fernando (Cavalo). Na primeira fase, os dois acabaram vencendo duas das quatro partidas disputas, perdendo apenas para as duas duplas finalistas.

Mário Jr e Mateus Moura foram campeões da Masculina C.

DESTAQUES

O osoriense Mário Jr foi um dos destaques da competição. Além do título na Masculina C, ele também foi campeão da Masculina D/C, com direito a vitória sobre o parceiro Mateus Moura, em duelo caseiro. Jogando ao lado de Samuel Oliveira, ele venceu Moura e Vitor Terra (Vitinho) por 6 a 3.

No Feminino também teve gente levantando dois troféus de primeiro lugar. Julia Dariva foi campeã das categorias D/C e D. Na primeira, a atleta, jogando ao lado de Laura Dariva, foi campeã ao derrotar Fernanda Bavaresco/Juliana Wienandts por 6 a 2. Já na sua categoria, Julia jogou com Larissa Conti. As duas levaram a melhor sobre Elaine Lima e Vanessa Moraes, com direito a um 6 a 0 na decisão.

Julia Dariva venceu as categorias D/C e D Feminina. – FOTOS: Lucas Rodrigues