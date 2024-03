BOCA DO BALÃO 6718

ALGUÉM viu manifestações de professores e alunos das Universidades Federais e das Escolas Federais pelo corte de R$ 310 milhões no orçamento das Universidades Federais para 2024? Lembro de movimentos assim logo depois da pandemia por contingenciamento das verbas e depois sendo liberados de acordo com a arrecadação da União. Somente R$ 70 milhões já forma gastos em viagens e hospedagens luxuosas em hotéis pelo mundo a passeio e a proferir fake News presidencial. Segundo a ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior) de 2010 a 2021 houve um corte de 37% do orçamento de custeio e de algo em torno de 70% para investimentos. Só para apoio às eleições na Argentina forma US$ 1 bilhão, ou seja, praticamente o que as Universidades pretendem com urgência de R$ 2,5 bilhões. Isto é que é apoiar a Educação.

OPERAÇÃO Al Capone da polícia, realizada na semana passada desmantelou parte de uma quadrilha que mantinha o serviço de tele entrega de drogas em Imbé, Osório e Tramandaí. Se a Polícia tivesse um sistema de monitoramento como dispões o ministro Alexandre de Moraes saberiam de todas as teles entregas na região Metropolitana e Litoral Norte. O monitoramento das redes sociais pela PF tem tido excelente resultado conseguindo um papel que significa golpe de estado, além e conversas entre políticos “não amigos”. Só não conseguem descobrir ligações cabulosas entre o PT e PCC e também o caso Adélio que estava entrando no Congresso ao mesmo tempo que desferia facada em Bolsonaro. Contudo, a Polícia Civil do nosso Estado tem conseguido bons resultados, mas que poderia ter muito mais estando bem equipada com inteligência cibernética.