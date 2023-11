Vila Esportes celebra aniversário com competição de Beach Tennis

OSÓRIO – Entre os dias 03 e 05 de novembro, o Vila Esportes e Eventos recebeu uma competição de Beach Tennis. O Campeonato, que faz parte das comemorações de aniversário de um ano do novo Vila, localizado no quilômetro 1,5 na RST-101 (em frente à entrada do Parque Eólico), também foi em alusão ao Outubro Rosa.

A competição contou com aproximadamente 150 duplas, em 11 categorias. As partidas foram disputadas em set único até seis pontos. Em caso de empate em 5 a 5, a disputa iria até 7. Já no caso de 6 a 6, o duelo seria decidido em um tie break até sete pontos ou até uma dupla abrir dois pontos de vantagem no placar (8×6, 9×7, 10×8, etc). No final, foram premiadas as duas melhores duplas de cada categoria com troféus e brindes.

MASCULINA C (11 duplas)

Filé/Daniel Provenzi

Vs

Renato Witt/Rafael Casagrande

Aproveitando os erros da dupla adversária, principalmente de Rafael, que mandou três saques na rede, Filé e Daniel fizeram 1 a 0 na devolução para fora de Renato. Após um primeiro game horroroso, Rafael e Renato se recuperaram e conseguiram abrir boa vantagem no placar. Em uma parcial com muitos erros das duas duplas, após três defesas seguidas de Witt, Rafael mandou o smash para fora, cedendo o 40×30 para a dupla adversária. Na sequência, Renato mandou um smash e Filé devolveu com um lobe para fora: 40×40. No No-Ad (ponto decisivo), Filé sacou e Witt devolveu na linha, deixando tudo igual no marcador: 1 a 1.

Em outro game equilibrado, Renato e Rafael fizeram 2 a 1, no ataque para fora de Daniel. Já na quarta parcial, a dupla abriu 15×40, na devolução de Rafael que Daniel não conseguiu pegar. Depois de Filé e Daniel conseguirem buscar o 40×40, no smash de Rafael para fora e no lobe de Filé, no No-Ad, Daniel sacou para fora, cedendo o 3 a 1. O quinto game foi uma repetição do anterior. Novamente, Renato e Rafael venciam a parcial por 40×15, quando sofreram o empate. Em outro 40×40, Rafael acertou um ace para fazer o 4 a 1.

Aí foi a vez de Daniel e Filé buscarem uma reação. Com Filé soltando o braço, ele e o parceiro abriram 40×15 no sexto game, na devolução na rede de Witt. Depois de Renato acertar uma bola acelerada, Daniel fechou a parcial, com um smash para baixo: 4 a 2. Aproveitando os erros de Renato, Filé e Daniel descontaram para 4 a 3, no saque na rede de Witt. O oitavo game foi praticamente de um jogador apenas. Bastante irregular, Daniel acertava uma jogada e errava outra. Em uma bola acelerada, ele fez 40×30. Na jogada seguinte, Daniel sacou e Rafael mandou uma bela devolução para fazer 40×40. No ponto decisivo, Daniel sacou na rede, cedendo o 5 a 3 para Renato e Rafael.

Mais uma vez em situação complicada na partida, Filé e Daniel não se entregaram e foram em busca da virada. Depois de saírem tomando 30×0, a dupla fez 30×30, em dois erros de saque de Rafael. E, graças a outros dois erros (ataque para fora de Renato e bola na rede de Rafael), Filé e Daniel descontaram para 5 a 4. O empate saiu em outra parcial equilibrada. Após um belo rali, a bola sobrou perto da rede e Daniel cravou o smash, fazendo 40×30. Na sequência, Daniel mandou uma bola acelerada para fazer o 5 a 5. No 11º game, Daniel chamou a responsabilidade e, soltando o braço, definiu a parcial com dois smashs, conseguindo a virada no placar: 6 a 5. No game seguinte, Daniel seguiu soltando o braço, dessa vez no saque, e Filé estava perfeito nas definições das jogadas. A dupla fez 40×30, no smash de Daniel. E, no match point, Daniel fez o 7 a 5, com um ace, confirmando a vitória e o título da Masculina C para ele e Filé.

Scheron e Paola foram campeãs da Feminina B.

FEMININA B (nove duplas)

Paola Scheffer/Scheron Gamba

Vs

Ludimila Hoffmann/Paula Machado

Em um primeiro game equilibrado, Scheron e Paola fizeram 40×30, na bola no fundo de Scheron. Na sequência, Paola sacou e Paula devolveu para fora, cedendo o 1 a 0 para a dupla adversária. Na segunda parcial, Scheron e Paola abriram 15×40, no smash de Paola. Na jogada seguinte, Paula sacou, a bola tocou na fita e não passou: 2 a 0.

Em outro game parelho, Scheron e Paola fizeram 40×30, no smash de Paola em cima de Ludimila. Na sequência, Scheron mandou um ataque no fundo e a dupla adversária só ficou olhando: 3 a 0. Aproveitando os erros de Paula e Ludimila, Paola e Scheron fizeram 0x40 na quarta parcial. Após Ludimila mandar uma devolução no fundo, Paula cedeu o 4 a 0, com um smash na rede.

Paola e Scheron seguiam sobrando na partida. Depois de um smash na paralela e um lobe na linha de Paola, a dupla fez 40×15, na devolução na rede de Ludimila. Após Ludimila acertar um smash, Scheron fez o 5 a 0, com uma bola curta na diagonal. Com uma boa passagem de Paula pelo saque na sexta parcial, ela e a parceira conseguiram fazer o seu primeiro (e único game) no jogo. No ace de Paula, a dupla fez 40×30, no game. Depois de smash de Scheron, Ludimila e Paula confirmaram o serviço com outro ace.

O sétimo game começou com um ralizão, definido no lobe de Scheron, que Ludimila não conseguiu pegar: 15×0. Na sequência, Scheron sacou e Paula devolveu para fora: 30×0. Na devolução de Scheron para fora e no erro de Paola no smash, Paula e Ludimila deixaram tudo igual na parcial: 30×30. Na jogada seguinte, Scheron sacou e Ludimila devolveu na rede: 40×30. E, no primeiro match point, Scheron mandou um smash em cima de Paula e a bola voltou para fora, lance que confirmou a vitória de Paola e Scheron por 6 a 1 e o título da Feminina B para a dupla.

Ludimila e Paula foram vice-campeãs da Feminina B.

MISTA OPEN (12 duplas)

Jader Oliveira/Isabelli Camargo

Vs

Filé e Juliana Luz

O primeiro ponto foi uma prévia do que seria visto durante toda a partida. Após um ralizão, Jader fez 0x15 com uma largada na diagonal. Aproveitando os erros de Juliana, a Jader e Isabelli fizeram 1 a 0, no smash para fora de Ju Luz. Com Belli soltando o braço no saque, ela e o parceiro fizeram 40×30 no segundo game, no smash de Isabelli e Juliana. Após Ju Luz acertar um smash, no No-Ad, Juliana levantou e Jader bateu para baixo, fazendo 2 a 0 no marcador. Com Jader e Belli soltando o braço na terceira parcial, a dupla fez 3 a 0 no smash na paralela de Jader. Já o quarto game veio em uma boa passagem no saque de Jader, definida no smash na rede de Juliana: 4×0.

Após o começo ruim, Filé e Ju Luz esboçaram uma reação. Em uma parcial marcada por muitos erros das duas duplas, os irmãos perdiam de 30×40, quando Juliana mandou um smash e Isabelli devolveu para fora: 40×40. No ponto decisivo, Belli mandou o smash para fora: 4 a 1. Em outro game marcado por erros dos atletas, no 40×40, Isabelli sacou na rede, cedendo o segundo game para a dupla adversária: 4 a 2.

Mesmo com Filé no saque, Jader e Belli abriram 15×40 na sétima parcial, na curtinha de Filé que ficou na rede. Na jogada seguinte, Jader soltou o braço e Julina não conseguiu defender: 5 a 2. Já o oitavo game foi equilibrado. Depois de Filé e Ju Luz conseguirem salvar duas largadinhas de Isabelli, a própria Belli fez o 40×30, com smash em cima de Filé. Com dois match points contra, Juliana e Filé conseguiram se salvar e se manter vivos no jogo. Primeiro, Jader atacou, a bola bateu na fita e não passou: 40×40. E, no No-Ad, Ju levantou e Jader mandou o smash na rede, cedendo o 5 a 3.

Na nona parcial, Juliana foi para o saque e começou acertando um ace, fazendo 15×0. Na sequência, Filé mandou um smash para fazer 30×0. Depois do smash para fora de Ju Luz, a mesma Juliana fez 40×15, em um ataque no fundo da quadra. Porém, Jader e Isabelli não se entregaram e conseguiram buscar a igualdade no game. Primeiro Belli mandou um lobe, Filé buscou e Jader botou para baixo: 40×30. Depois, após boa troca de bolas, Jader fez o 40×40, com um lobe. E, no match point, Isabelli mandou um smash, Filé defendeu e Belli colou para baixo, fazendo o 6 a 3, ponto que confirmou o título da Mista Open para ela e Jader. Além dos troféus e dos brindes, a dupla campeã ganhou a quantia de 300 reais em dinheiro.

Isabelli e Jader foram os campeões da Mista Open. Filé e Juliana Luz foram os vice-campeões da Mista Open.

OUTRAS CATEGORIAS