BOCA DO BALÃO 6683

IMPRENSA tendenciosa que vinha citando os terroristas do Hamas como revolucionários, manifestantes, entre outras maneiras brandas de encarar o problema, parece que finalmente entendeu o que o Hamas e o que é terrorismo. Algo que o fanfarrão Flavio Dino e o Ministro Alexandre de Moraes deveriam usar um jato da FAB, até podiam ter aproveitado o das “cestas básicas” caríssimas e assim verificar “in loco” e explicar a Israel o que é terrorismo, de preferência levar alguns psolistas, artista da Globo para unirem forças com o Hamas. O Brasil seria enormemente grato por esta boa ação.

PAI do jogador Neymar Jr está entrando no mercado imobiliário com um investimento que chegará em R$ 600 milhões em apartamentos de luxo na praia de Itapema. Pelo investimento o prédio será todo tecnológico e em alto padrão e seus apartamento podem chegar ao valor entre R$ 9,5 milhões e R$ 40 milhões. Para o jogador com o maior salário do mundo no futebol o investimento é uma migalha a ser despendida e que renderá muito mais.

GOVERNO Federal em buscar a ampliar a arrecadação e ampliar impostos agora reduziu o valor com isenção para quem investimentos no exterior. O valor de isenção que era de R$ 35 mil agora passará a ser de apenas R$ 6 mil para rendimentos obtidos fora do país. Melhoraria a arrecadação se a Receita Federal fosse mais a fundo na remessa de dinheiro em malas para o exterior. Tanto é assim que quando a realização da “repatriação” de dinheiro no exterior com redução de impostos ocorreu no governo Dilma, o país teve bilhões retornando, principalmente por não se precisar declarar a origem dos recursos. Mas para a esquerda o problema é quem tem empresa, empreende, gera empregos e não quem desvia recursos da nação de forma a não pagar impostos.

A CAIXA e o ministério da Justiça e Segurança Pública assinaram, nesta semana, contrato para início do pagamento do Bolsa Formação, benefício destinado a agentes de segurança pública. A bolsa de R$ 900, voltada à qualificação profissional, deve beneficiar 100 mil profissionais ainda em 2023. O programa deve investir R$ 175 milhões na formação de policiais militares, civis e penais, bombeiros, peritos criminais e trabalhadores das guardas municipais que atendam aos critérios de elegibilidade do programa.

GASOLINA em Osório segue mais cara do que na capital. A diferença de preço chega a ser de até R$ 0,60 em litro e a menor diferença de R$ 0,20. Há um tempo atrás em pleno veraneio a gasolina em Osório tinha preços menores do que os da maioria dos postos da capital. Mesmo com a queda do preço as alterações são mínimas ou estas levam semanas para ocorrerem. Mas no sentido de aumentar já ocorre na noite anterior ao do aumento.