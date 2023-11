Uergs divulga vagas em Osório e apresenta novo sistema de ingresso para 2024

A Universidade Estadual do RS (Uergs) publicou nesta semana o Edital para ingresso em 2024 nos cursos de graduação, com uma importante mudança: a Universidade não utilizará o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a classificação ocorrerá de acordo com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para concorrer a uma das vagas, o candidato poderá apresentar a nota do Enem 2023 ou de edições anteriores, a partir de 2019. Para a classificação, são necessários no mínimo 200 pontos nas provas objetivas e 300 pontos na prova de redação. Além disso, para cada curso de graduação é exigido um peso específico por área de conhecimento das provas do Enem. O edital e a relação completa de vagas nos cursos e Unidades da Uergs estão disponíveis em: uergs.edu.br/ingresso2024.

Ao todo, a Uergs abriu 1.165 vagas para 18 cursos de graduação, em 20 Unidades. Metade das vagas são para pessoas economicamente hipossuficientes, negras, pardas e indígenas (de acordo com a distribuição da população no estado). Também há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência. Em Osório, serão disponibilizadas 65 vagas, sendo 25 para Bacharelado em Ciências Biológicas e 40 para Licenciatura em Pedagogia.

Além desses, também há vagas em outros Campi para os seguintes cursos: Administração (Rural e Agroindustrial); Administração em Sistemas e Serviços de Saúde; Administração Pública; Agronomia; Artes Visuais; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Dança; Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial; Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; Engenharia de Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Energia; Gestão Ambiental; Letras: Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; Música; e Teatro.

As inscrições ocorrerão entre os dias 17 e 23 de janeiro de 2024 e devem ser feitas pelo site da Uergs (www.uergs.edu.br).