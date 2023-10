Vila Borrússia promete movimentar Turismo do município

OSÓRIO – Previstas para serem concluídas em dezembro, as obras da Vila Borrússia seguem a todo vapor. O ponto, localizado em frente ao Restaurante do Dodô, no Morro da Borússia, promete movimentar o Turismo do município.

Segundo o empresário e responsável pelo empreendimento, Rogério Dudabella, a Vila contará com estacionamento, espaço de informações turísticas, produtos coloniais, em parceria com produtores locais, cafeteria, e em parceria com a Tchê Bier, um espaço para venda de chopp. Além disso, o laguinho terá pedalinhos, e haverá música ao vivo em cima da ponte. “Vamos ter ração paras crianças alimentarem os peixes, uma área com cisnes, pavão. A ideia é transformar esse local em uma visita para toda família”, comentou Rogério.

Não bastasse tudo isso, o local também será o ponto de partida dos passeios turísticos da Tropa do Turismo, onde os participantes irão conhecer os principais pontos turísticos do Morro.