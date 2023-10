BOCA DO BALÃO 6672

ENTREVISTA do prefeito Roger à Rádio Osório demonstrou o quanto a comunicação pode ser perniciosa quando mal intencionada. O chefe do Executivo teve de mostrar que é o prefeito e que não cede a pressões. Alguns comentários nas redes sociais consideraram o momento como uma incorporação de Bolsonaro no prefeito que foi desrespeitado e inclusive acusado de improbidade. A entrevista repercutiu e ficou claro que a emissora não vai levar R$ 35 mil mensais do erário público.

ROGER apesar de contestado ainda mostrou a aplicação dos recursos públicos em prol da comunidade. Este desgaste com a emissora assemelha-se ao que é feito com relação às diretorias do Hospital onde a crítica pela crítica em nada contribui ou contribuiu para a que a comunidade tenha o Hospital funcionando. Aliás, as ‘illuminatis” da intervenção são vistas como salvadoras, mas os balanços financeiros do Hospital demonstram o aumento do déficit e o comprometimento das receitas futuras agravando ainda mais a crise.

OBRA literária infantil lançada em 1972 pela autora Edy Maria Dutra da Costa Lima, mais conhecida como Edy Lima está sendo relembrada pelo sucesso literário que está em sua 11ª edição. Com a proximidade da semana das Crianças a série de livros iniciada com a primeira obra “A Vaca Voadora” certamente seria a opção certa para leitura pela garotada. Um trabalho que faz o imaginário da criança vagar e entreter num momento difícil que muitas estão passando aqui no estado com as tragédias das chuvas. Será que a presidenta incorporada virá trazer alento ao Estado nesta sua sobrevoada ao Vale do Taquari?

SENADO Federal deu a resposta a uma das ações do STF que buscam desmoralizar ainda mais o Poder Legislativo. Resta ainda definir pelo Congresso a questão da proibição do aborto, a criminalização da maconha admitindo apenas o uso medicinal que comprovadamente tenha efeito no tratamento de pacientes sendo visto como medicamento de receituário especial. Também cabe a este restringir benesses do STF, colocar o voto impresso como obrigatório e asseverar lei contra invasões de terras. Os o Legislativo assume o protagonismo em nome do povo que representa ou sistema comunista fará o que condenaram estes quando Ricardo Salles citou em reunião presidencial de “passar a boiada”.

VINDA da amante do ladrão ungido de perdão do STF ao RS é uma afronta ao cargo presidencial e principalmente ao vice-presidente Geraldo Alkmin. Se tal atitude, usando recursos públicos para mais um passeio da dona do cargo de presidente, desconsiderando o poder devidamente previsto na Constituição. Se assim for durante o resguardo do descondenado em razão da cirurgia assim for o procedimento é passível de impeachment e poderá futuramente seguir o que Calígula fez ao nomear seu cavalo Cônsul, debochando do Senado.