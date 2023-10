CPMI PRÓXIMA DE DESVENDAR A FARSA

Os atos condenáveis de 8 de janeiro de “manifestantes” foram todos atribuídos a patriotas bolsonaristas. Durante quase três meses os patriotas realizaram manifestações pelo país, sejam pelas ruas ou diante dos quartéis diante do descontentamento com o resultado do “pleito” de Moraes. O povo tinha como certo que a encomenda estava sendo entregue e que todo esforço para levar um ladrão corrupto ao poder precisaria de alguém com capacidade para instituir a arbitrariedade institucional e solapar a Constituição. Quem teria este poder de subjugar os demais poderes da República em nome de um “processo democrático” a inda tivesse a aquiescência da velha mídia de esquerda. Eis que o TSE sob a égide de dois ministros ligados ao comunismo e ao narcotráfico surgiram para levar adiante o plano de ocupação do poder. Mas antes disso teria de haver uma cabeça maquiavélica para arquitetar o plano e acionar suas marionetes com suas “argumentações ocultas” e para isso o não menos criminoso e cabeça da máfia comunista José Dirceu se incumbiria de tal missão.

O plano de tomada do poder pela suposta “democracia do amor” já havia dado certo até a eleição e todas as peças forma movimentadas para que a população fosse ludibriada e somente havia um algoz para todo plano, pois até os militares já estavam a trocar as cuecas e abandonar pavilhão da pátria pelo vermelho. Tal qual Judas entregaram patriotas no dia 8 de janeiro par ao sacrifício de Moraes e para alegria dos comunas de plantão como Flávio Dino, José Dirceu e a marionete de nove dedos com meio neurônio.

O povo assistiu e viu imagens e centenas de vídeos dos patriotas da invasão da praça dos três poderes. Percebeu-se a armadilha feita para amedrontar a população e penalizar os verdadeiros patriotas enganados por comunistas de partidos como o PSOL, PT, PC, Rede infiltrados e visivelmente identificados nas imagens, mas tidos como patriotas por estarem de verde amarelo. Os acampados não se deram por conta que algo cheirava a mortadela e que os levaria para o calabouço de Moraes e confinados como em campo de concentração com perda de todos seus direitos. Se viu o que realmente é o tal Direitos Humanos no Brasil, um cabide de empregos para defender bandidos, ladrões e traficantes. Adoradores da maconha.

O que se seguiu após o dia 8 de janeiro revelou o quanto nosso país está aparelhado para uma ditadura comunista de ladrões. Nosso país teve a Constituição vilipendiada por quem deveria cumpri-la, mas que se incumbe de fazer lobby (coerção) a deputados e senadores para aprovar ou não leis que possam destruir a intenção comunista, a começar pela não aprovação do voto impresso. Algo que seria a chave par ao sucesso de colocar um ladrão no poder.

O Congresso que se permitiu se dominado pelo TSE e pelo STF agora através da CPMI está a identificar os verdadeiros terroristas que invadiram e depredaram os prédios públicos dos três poderes. Estes e tais como estes o ministro Alexandre de Moraes e sua patota de capa preta deveriam também estar sendo investigados pelas suas ações antidemocráticas e anticonstitucionais. Aos poucos áudios e vídeos estão sendo revelados e mostrados identificando os mentores dos atos de 8 de janeiro. Algo que a própria PF poderia ter feito e já ter apresentado seus resultados, mas infelizmente estão servis a um estrategista antibrasileiro e antirrepublicano. Seria difícil dizer que o ministro tenha cometido um engano quando notoriamente não esconde sua vontade de ser algoz do ex-presidente Bolsonaro. Algo que o Senado Federal precisa urgentemente corrigir esta distorção do Judiciário, o que pode não estar longe de acontecer. Mas infelizmente o presidente do Senado deve ser visto como um dos “amigos” dos golpistas da democracia, mas que agora se encontra despreterido para indicação de ministro do STF para ocupar a vaga deixada pela abortista de plantão.

Nunca o povo foi tão vilipendiado em seus direitos e desconsiderado por aqueles pelos quais o erário remunera, para conduzir a nação. O povo espera que a CPMI realmente confirme o que já se sabia como verdade e possa fazer a limpeza moral da política e políticos que somente trazem desgraça e vergonha a nossa nação.

A farsa do dia 8 de janeiro está para ser totalmente desvendada e que os verdadeiros culpados tenham a punição mais severa que possam as leis permitir. Que estes sintam-se felizes de ser aqui no Brasil e não em Cuba.