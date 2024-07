STF MOVIMENTA A ECONOMIA

Substituindo as prerrogativas do Congresso Nacional o STF mais uma vez demonstra o quanto pode ser danoso para a população em suas decisões. Depois de atender a extrema esquerda, a qual a maioria do togados representa, foi liberado o aborto a qualquer tempo contrarindo a vontade da maioria da população e sobreponto as atuais leis vigentes. Com isto o crime de aborto será banalizado e fará com que surjam mais clínicas clandestinas realizando este procedimento. PT e PSOL, partidos que tem por finalidade destruir a instituição familiar são principais protagonistas, bem como da criação de cotas raciais, e de tranformar a sexuliadade das crianças nas escolas, incentivando o abuso sexual e a gravidez precoce, além de prostituição de jovens.

No entanto, o STF a partir de pedido do Partido Verde vem de longa data analisando a liberação das drogas e somente agora encontrou o campo fértil para liberar mais esta aberração e que fatalmente vai levar milhares de jovens para o consumo de maconha nas escolas e arredores.

Há muito se sabe que cada vez mais jovens estão ingressando no tráfico, pois a entrada em vigor do Estatuto de Cran ça e do Adolescente os traficantes passaram a utilizar jovens menores como “aviõezinhos” e assim ampliar o consumo e disseminar as drogas a faixas etárias menores.

A discriminalização promovida pelo STF visa dividir os criminosos que portem drogas em duas categorias: tráfico ou consumo. No caso de consumo foi limitado pela Corte em 40gr onde mesmo sendo detido, pois a posse de drogas é proibida por lei, a Justiça irá definir se trata-se de consumo e aplicar uma pena mais branda de caráter educativo. Algo que vai incentivar o roubo de celulares para a compra de 40 gr de maconha. A liberação não quer dizer que os jovens e demais consumidores possam ficar fumando maconha em qualquer lugar público sem que sejam importunados pela segurança pública.

A liberação de 40gr por indivíduo para consumo, significa que alguém terá de abastecer este mercado que foi estimulado com a medida, mas o pior é que deverão ser liberados das cadeias do país mais de 100 mil “usuários”. É a criação da zumbilândia, das cracolândias e de redutos de drogados, bem como de traficantes que estarão fornecendo as drogas.

A medida também servirá para movimentar a economia das drogas e que certamente será a fonte de renda de milhares de jovens que são desestimulados para o trabalho formal. Numa conta simples se considerarmos que de 40gr se tem praticamente em torno de 100 “baseados” e cada um custando cerca de 5 reais, estas 40 gr se vendidas pelos portadores da quantidade mínima poderão auferir R$ 500,00 por dia. Se numa cidade de pequeno porte tiver cerca de 100 “aviõezinhos” irá gerar cerca de R$ 50.000,00 reais dia e em 30 dias serão cerca de R$ 1.500.000,00 para a rede do tráfico. O que demonstra que o comércio de drogas vai fazer gerar muitos dinheiro na economia para poder adotar milhares de jovens e com a possibilidade de expansão que foi aberta.

O STF conseguirá gerar mais recursos na economia brasileira do que o ministro da economia com sua ganância em aumentar impostos e fazer surgir novos que certamente não será sobre o comércio de drogas para os quais já se acovardaram.

Esta medida do STF também poderá levar à falência o mercado do jogo do bicho, pois poderão somente nas quadras obter uma clientela variada e ampla. Aliás o narcotráfico já tem assumido vários pontos de jogo do bicho e isto já vem há algum tempo, com certeza aproveitando informações privilegiadas de que a liberação da maconha já era dada como certa. Desta forma, diversificar as atividades é uma especialidade do narcotráfico que agora vê atendida mais uma das suas reivindicações, mas que sabem que não serão taxados pelo governo e com caixa livre para propinas e compra de pessoas.

O Brasil está rapidamente indo para a decadência moral, familiar, educacional e da ordem pública, mas o importante é que os togados estão defendendo a democracia com sua caixinha mágica.

A extrema esquerda está a acelerar o processo de instaurar a ditadura e que por enquanto somente a ditadura da toga tem se revelado, pois o descondenado está a cada dia com sua popularidade de um condenado e reconhecidamente ladrão do povo.