ABORTO  E MACONHA UMA SUPREMA VERGONHA

Os brasileiros já não mais se surpreendem com a Suprema Corte. Para estes abnegados e sábios do palácio da Justiça estão a merecer um Congresso de bananas podres, permeado de vendilhões da Pátria que a tudo assistem como hienas. Nas últimas semanas vimos médicos e hospitais serem obrigados a matar no ventre um novo ser sob uma legalidade de um único capa preta, que chefia sua polícia que o ex-presidente “tanto intervia” e que poderia até mesmo investigar os abutres.

O aborto “legalizado” logo deve se estender aso beneficiários do Bolsa Família que quando não tiverem o benefício cortado, terão de limitar a geração de filhos a exemplo do que ocorrida na

China Comunista. Assim haverá uma redução de “gastos” com os programas sociais o que permitirá ao governo do descondenado comprar mais tapetes e para o Palácio Alvorada e realizar mais viagens par hospedagens em hotéis de luxo. Também permitirá que isto não reduza os repasses da União ao Poder Judiciário e até aumenta-los com o aumento de receita das novas taxações e com o que está economizando não gastando com a tragédia do RS.

O STF na quarta-feira abriu o mercado das drogas aos narcotraficantes permitindo “usuários” terem para “consumo” 40gr da droga e até 4 plantinhas fêmeas, ao menos as que se acharem fêmeas. Assim logo estão surgindo milhares de MEIMs (Micro Empresa Individual de Maconhas) tendo como principais pontos certamente os DCEs, proximidades de escolas, barzinhos da moda e outros que que querem curtir este novo barato. A sessão que aprovou a quantidade permissível não estava com a sala enuviada, o que comprova que tal decisão foi totalmente lúcida por parte dos meritíssimos ou sobre qualquer influência externa, pois entendem o clamor da população por tal liberalidade. Assim também agiram quando decidiram pela não aprovação da revisão da vida toda dos aposentados, pois este era de pouca importância e representava custo para os cofres públicos já arrombados pelo Lulu e seus 40 ministros.

Mais uma vez a Suprema Corte brasileira demonstra o quão distante está da realidade do povo e o quanto a quer distante de si. Tal decisão sobre as drogas e o aborto certamente deve ser para que tenham menos pobres nascendo e os já grandinhos serem bestializados com o consumo de droga, já que o Ensino não conseguiu fazer isto totalmente usando os idiotas úteis para doutrinar a insuflar a rebeldia dos jovens. Se puder ir direto para uma faculdade será melhor e ainda garantir por cota sem conhecimento seja necessário para ter um curso superior. Mas também se forem formados péssimos profissionais nas faculdades, os grandes pensadores pegariam um jatinho da FAB e fariam uma viagem para cidades onde há excelente profissionais e não os formados durante a maresia da Canabis.

Um político, não muito honesto disse certa vez quando estava numa situação de pré-eminência de detenção uma grande verdade que não foi considerada a época, por que havia uma anta no poder. Disse este neste momento de desespero: “Chama o PGR, que ele pode fazer alguma coisa. Temos um STF acovardado, um Congresso acovardado e um governo acovardado” num desabafo de que ninguém queria segurar a bomba com o estopim acesso. Aquela frase dita num momento de desespero fez retumbar nos cantos dos poderes da República e hoje o que vimos é que o Governo é pró-ativo, o STF é pró-ativo e o Congresso, bom este continua sendo passivo, pois alguém tem de ser manso para ver tudo o que está acontecendo, ter o poder de mudar e se manter manso como uma pombinha a ser depenada. Estas pombinhas ainda estão tendo a ração que tanto precisam para manterem-se tranquilas, mas vai chegar o ponto em que gaviões ou abutres vão tirar-lhes o sossego e quem sabe colocar-lhes nas gaiolas.

O Brasil tem tanta coisa tão pouco importante para melhorar a vida do povo que a Suprema Corte tem se preocupado com assuntos tão importantes como o aborto e a liberação das drogas. A fala de Barroso para explicar que não intervém no Legislativo é igual quando defendeu as “invioláveis” dizendo ser um retrocesso retornar votação em cédula que foi a maior fake News já dita pela suprema boca, pois se tratava do voto impresso como um cupom fiscal sem precisar de caneta, mas simplesmente a impressora ser aciona ao encerrar a votação.

A Suprema Corte considera os brasileiros os supremos ignorantes como se estivessem a lidar com as lideranças da manada de jumentos.