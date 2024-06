BOCA DO BALÃO 6755

ENSINO Médio tem mais uma reformulação e aumento de carga horária. O pior é que servirá apenas para doutrinação e alienação dos jovens e pouco conteúdo para prepara os jovens para enfrentarem o mercado de trabalho. Muitos jovens entram na Universidade com deficiências graves de alfabetização e que durante o ensino médio foi mais para cumprir tabela. Isso tem feito com que as Universidades cada dia lancem no mercado profissionais não capacitados, mas com diploma. A sujeira e o consumo de drogas nas Universidades Públicas demonstram a degradação do ensino aumentando a necessidade de cursos de especialização que também terminam sendo afetados pelo baixo conhecimento.

MOROSIDADE da retirada dos detritos nas ruas de Porto Alegre e região metropolitana resultando das enchentes demonstra o quanto a municipalidade é onerosa e pouco resolutiva. Havendo Exército, milhares de desempregados as prefeituras podiam ter realizados mutirões de limpeza para rapidamente desobstruir as vias públicas ao mesmo tempo que destinasse o lixo para queima ou trituração com o apoio da iniciativa privada. Pelo visto o bem estar do povo fica em último lugar servindo apenas para justificar a necessidade de dinheiro no cofre das prefeituras e do Estado. Quanto ao Governo Federal é dispensável comentar diante de tanta mentira e desfaçatez com que estão agindo com o povo gaúcho. Onde estão os lacradores tipo dona Mária do Rosário, Paulo Paim e outros deste quilate para acelerar a recuperação do estado ou são coniventes para ver o que lhes sobram.

